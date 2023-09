Cette campagne constitue une étape audacieuse visant à soutenir les efforts de lutte contre les incendies dans la communauté de Kelowna.

Le promoteur Johannes van Leenen a regardé avec incrédulité, aux côtés de nombreux résidents de Kelowna, les flammes envelopper les collines et les maisons de la rive ouest du lac Okanagan le 17 août.

van Leenen est le président de Fifth Avenue Properties, qui développe de nouveaux condos au centre-ville, et le jour où il a vu l’incendie de forêt du complexe Grouse détruire de nombreuses maisons, il savait qu’il faudrait une communauté pour se rassembler pour reconstruire.

C’est pourquoi Fifth Avenue Properties a lancé la « Rise Up Relief Initiative », un engagement à aider les personnes touchées par les récents incendies dévastateurs.

Grâce à cette campagne, une partie de chaque vente de maison neuve à Nolita sera directement affectée aux efforts de lutte contre les incendies.

« Nous voulions vraiment faire quelque chose pour aider à la reconstruction », a déclaré van Leenen. « Pour le reste de l’année, en fonction des ventes, nous souhaitons donner jusqu’à 5 000 $ à Centraide. »

Nolita est actuellement en construction et sera située sur Coronation Street sous la forme d’un ensemble boutique de 60 maisons.

Rise Up Relief Initiative est une opportunité pour nos acheteurs non seulement de trouver une nouvelle maison, mais aussi de faire partie d’un mouvement qui soutient leurs voisins, amis et familles alors qu’ils se relèvent et se reconstruisent après leur perte », a déclaré van Leenen. « Alors que nous sommes témoins de la force et de la résilience de notre ville en ces temps difficiles, Nolita prend une importance supplémentaire. »

United Way BC a lancé son fonds United for BC Wildfire Recovery Fund le lundi 21 août, pour mobiliser des ressources et répondre aux besoins immédiats et émergents.

Le groupe a été le fer de lance de mesures de secours immédiates dans le passé, aidant à fournir des produits essentiels comme de la nourriture, de l’eau, des couvertures, des articles de soins personnels et des cartes d’essence aux évacués.

L’organisation travaille également en étroite collaboration avec des organismes de la communauté pour soutenir les initiatives de livraison de repas pour les personnes âgées qui pourraient se retrouver confinées à l’intérieur en raison de l’épaisse fumée des incendies de forêt. Ils continueront de se concentrer sur le soutien aux efforts globaux de relèvement et de reconstruction pour toutes les régions touchées.

incendies de forêt en Colombie-BritanniqueKelownaImmobilier