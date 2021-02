Cette camisole en satin à 15 $ a 796 avis cinq étoiles sur Amazon

Ce que disent les critiques:

« Ça a l’air cher et c’est une excellente façon d’habiller un jean. Je vais l’acheter dans toutes les couleurs !! J’ai acheté un petit et un moyen; les deux vont bien mais le moyen a plus de tissu en bas. »

« Un si beau débardeur! Le col bénitier se met parfaitement en place. En prime, les bretelles sont réglables. La couleur est une belle couleur caramel / camel. Je recommande de laver sur un froid délicat et de suspendre pour sécher. Certains de mes amis ont été choqués quand Je leur ai dit que j’avais acheté ça sur Amazon. «

« Je cherchais une simple camisole en satin qui soit flatteuse et qui pourrait être habillée haut ou bas. Cette chemise est parfaite pour ça. La meilleure partie est la couleur. J’ai du kaki … et laissez-moi vous dire que j’aurais aimé posséder 10 d’autres choses dans cette couleur. C’est incroyablement flatteur. Vous donne un aspect bronzé aussi! Il est très ample, mais rentré, il crée un joli style fluide, donc j’aime vraiment sa coupe ample. Pour le prix, cette chemise en vaut vraiment la peine . Un aliment de base parfait. «

« C’est une camisole de bonne qualité si vous pouvez la porter sous un blazer ou une veste pour lui donner un autre niveau de polissage. La qualité est très belle. Elle s’embrase très bien. »