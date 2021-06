Cette câline professionnelle partage les demandes étranges qu’elle reçoit des clients

Alors que certaines personnes occupent des emplois quotidiens réguliers, d’autres trouvent leur vocation dans des perspectives professionnelles inhabituelles. Une femme de Chicago, aux États-Unis, travaille comme câlineuse professionnelle au service des clients depuis plus de sept ans maintenant. Keeley Shoup fait une bonne affaire avec son choix de carrière pas si courant et empoche environ 100 $ (7300 Rs) pour une séance individuelle réconfortant les personnes qui ont subi des abus et des traumatismes. Étoile quotidienne signalée. Keeley a fixé des limites à son rôle de câlineuse professionnelle. Toutes ses séances sont de nature complètement platonique et non sexuelle, et ses clients sont entièrement habillés.

En parlant de son travail, Keeley dit qu’elle reçoit souvent des demandes étranges de clients et que les satisfaire est l’une des meilleures choses dans son travail de câlineuse professionnelle. Ces demandes étranges donnent à Keeley le sentiment que le client lui fait suffisamment confiance pour partager tout ce qu’il veut, sans aucune crainte d’être jugé.

Bien que les clients puissent demander n’importe quoi, les demandes doivent respecter le code de conduite établi par Keelay et ne peuvent pas être de nature sexuelle et provocatrice. Tout en répondant aux demandes, Keeley s’assure qu’elle ne se retrouve pas dans une position inconfortable et ne dit « oui » que lorsqu’elle peut l’exécuter « de tout son cœur ».

Rappelant certaines des demandes les plus inhabituelles qu’elle a reçues, Keeley raconte comment elle s’est disputée avec un client.

Elle a lu une fois des livres d’histoires pour enfants à un client parce qu’ils voulaient se sentir pris en charge de cette façon. Et pour l’une de ces nombreuses demandes, elle a lutté comme un chiot avec le client.

Parfois, Keeley reçoit également des demandes sexuelles, mais le nombre est très petit et la plupart des personnes qu’elle rencontre ne recherchent pas quelque chose de sexuel. Keeley adore son travail et ajoute qu’il n’y a rien d’autre qu’elle préférerait faire.

