Cette cabane sous-marine en Méditerranée agit comme une pépinière naturelle pour les poissons en voie de disparition

La Méditerranée est l’un des biotopes marins les plus affectés par l’activité humaine. Le renouvellement de sa population de poissons pourrait être facilité par les Biohuts, inventés par Ecocean. Ici, ils nous montrent leurs installations dans le port de Monaco. Pour en savoir plus sur cette initiative, consultez notre article «Protéger la planète une étape à la fois» en partenariat avec l’ONG Energy Observer Solutions. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des juvéniles de poissons meurent dans le port. À la lumière de ce fait, Ecocean a inventé les BioHuts, des habitats artificiels qui fournissent refuge et nourriture aux populations de poissons juvéniles en quête de restauration de l’écosystème portuaire.

L’activité humaine en Méditerranée en fait l’une des mers les plus polluées du monde. En raison du fait qu’il est presque entièrement entouré de terres, le cycle de renouvellement de l’eau prend ici 30 ans. Dans les ports, les conditions se sont encore plus dégradées. En conséquence, les larves de poissons ici ne peuvent pas se développer correctement et atteindre l’âge adulte. La mortalité dans ce cas est de 95%.

Les BioHuts sont des cages métalliques remplies de crustacés. En leur sein, les poissons sont protégés des grands prédateurs et, grâce à leur structure, les plantes marines se développent ici et les poissons trouvent les sources de nourriture nécessaires pour assurer leur développement. De cette manière, le BioHut sert de nurserie et soutient les poissons dans leur croissance. Une fois qu’ils ont passé quatre à six mois dans leur hutte, les poissons deviennent adultes et acquièrent leur indépendance. Depuis 2015, 25 ports français sont équipés de BioHuts et s’engagent pour la préservation des espèces marines.

Energy Observer est le nom du premier navire à hydrogène et zéro émission à être autosuffisant en énergie, prônant et servant de laboratoire pour la transition écologique. Sillonnant les océans sans pollution atmosphérique ni sonore pour les écosystèmes marins, Energy Observer se propose de rencontrer des femmes et des hommes qui consacrent leur énergie à créer des solutions durables pour un monde plus harmonieux.

