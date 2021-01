Cette brosse sèche à 10 $ a 7900 avis 5 étoiles sur Amazon

Voici ce que disent les critiques:

«J’utilise littéralement cette brosse sèche tous les jours. C’est ma meilleure amie. J’ai beaucoup de cellulite sur les cuisses parce que c’est là que tout mon poids va, et je brosse sèche puis exfolie quand je suis sous la douche et omg J’ai vu une énorme différence dans ma peau !!! Elle est extrêmement douce, mon petit ami complimente à quel point ma peau est douce tout le temps, et je peux voir une énorme amélioration avec la cellulite, je crois à cause du brossage à sec principalement. «

«J’ai toujours eu une peau sensible problématique et ensuite j’ai acheté cette brosse. J’aurais aimé avoir cette brosse toute ma vie. J’adore. Elle semble rugueuse au début comme si vous endommagiez votre peau, mais ensuite quand vous sortez de la douche votre peau n’est pas rouge comme vous le pensez, c’est incroyable. J’ai été très active toute ma vie et j’ai des articulations rugueuses et des cicatrices dues à de nombreuses blessures et chirurgies. Cela a aidé mes articulations, ma circulation, mon tonus général, les cicatrices et les imperfections. Je l’utilise avec du savon noir africain en mouvements circulaires et c’est la meilleure chose que j’ai achetée. J’avais l’habitude d’avoir des bosses sur mes jambes tous les jours et c’était très embarrassant et maintenant je ne le fais pas. «

« Holy moly, ça marche vraiment. Utilisez-le quelques minutes chaque jour avant la douche et j’ai remarqué un changement radical de la cellulite sur le haut de mes cuisses à partir de quelques jours. Le brossage à sec est définitivement un succès. »