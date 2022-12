Cette boutique de cannabis autochtone à London, en Ontario, pourrait être un test majeur pour les lois ontariennes sur la vente au détail de pots

Un magasin de vente au détail de cannabis appartenant à des Autochtones sans licence a ouvert son premier emplacement urbain à London, en Ontario, cherchant à revendiquer de l’espace dans un marché bondé en vendant du cannabis à sa manière – ouvrant potentiellement la voie à un test majeur des lois ontariennes sur la vente au détail de cannabis.

Maurice French, 51 ans, un entrepreneur autoproclamé de la Première Nation Chippewas de la Thames, a organisé samedi l’inauguration du poste de traite de Spirit River Cannabis. Le magasin de London est le plus récent de sa flotte de trois dispensaires, situés à Ipperwash, Melbourne et Chippewas of the Thames – et le seul emplacement à l’intérieur d’un grand centre urbain.

Les débuts de Spirit River le placent en concurrence directe avec plus de 40 détaillants de cannabis privés à London, dont les opérations sont non seulement autorisées mais étroitement réglementées par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (AGCO).

En dessous de les règles de la CAJOles détaillants ne peuvent pas promouvoir leurs produits en tant que “médicaments, produits de santé ou produits pharmaceutiques”, doivent facturer toutes les taxes applicables sous la loi et doivent s’approvisionner auprès d’un producteur agréé par le gouvernement fédéral.

En revanche, French vend son produit hors taxes, en fait la promotion en tant que médicament traditionnel et affirme qu’il provient à 80 ou 90 % de « provenant des Premières Nations ».

“Nous exerçons nos droits constitutionnels”

“Nous exerçons nos droits constitutionnels et nos droits issus de traités pour repousser le génocide économique”, a déclaré French. “C’est un médicament.”

La CAJO n’a pas voulu commenter l’arrivée de French sur le marché, affirmant seulement que son magasin n’était pas agréé par l’organisme provincial de réglementation du cannabis.

Spirit River Cannabis, situé au 72 Wellington St., a tenu sa grande ouverture au centre-ville de Londres samedi. French, le propriétaire du magasin, commercialise son produit en tant que médicament traditionnel et le vend hors taxes. (Colin Butler/CBC)

French a déclaré que bien qu’il ne soit pas titulaire d’un permis provincial, il suit toujours des normes strictes, vendant du cannabis en vertu des règlements et des protocoles de sécurité établis par le Association Cannabis Anishnabek de la Côte-Nord.

“Nos règles sont similaires”, a-t-il déclaré. “Notre produit est entièrement testé et échantillonné.”

Le magasin de French est peut-être nouveau, mais ce n’est en aucun cas le premier magasin de cannabis autochtone à vendre ses produits à ses propres conditions dans un grand centre urbain.

Mississaugas of the Credit Medicine Wheel possède un certain nombre de points de vente à travers l’Ontario, dont trois à Toronto et, comme French, fonctionne selon le principe qu’il offre des médicaments, tout en luttant contre le « génocide économique ».

Le propriétaire ne cherche pas la bagarre

Cependant, French a déclaré qu’il ne cherchait pas à se battre avec les autorités; il revendique simplement ses droits en tant qu’entrepreneur et homme chippewa.

“Nous ne sommes ici que pour être amicaux. Nous ne sommes pas venus ici pour causer des frictions”, a déclaré French.

Le marché du cannabis de Londres compte environ 40 entreprises privées en concurrence pour l’espace de marché dans la ville. Contrairement aux autres, Spirit River n’est pas autorisé par l’AGCO et offre son produit en franchise d’impôt. (Colin Butler/CBC)

“Nous essayons de travailler avec la ville, le propriétaire foncier, car la vérité et la réconciliation et la décolonisation sont une grande chose en ce moment. Le maire reconnaît avant leurs réunions qu’ils sont sur des territoires traditionnels et des terres traditionnelles.”

Ce reconnaissance des terres a été cité dans des lettres écrites par l’oncle de French, conseiller, chef de clan et militant de longue date des droits civiques des Autochtones, Del Riley. Les deux hommes ont personnellement remis des lettres annonçant leur intention d’ouvrir le magasin et de vendre du cannabis dans les limites de la ville au maire de Londres Josh Morgan et au chef de la police de Londres Steve Williams le 24 novembre.

“C’est la loi du pays. Nous appliquons la Constitution du Canada, et nous le faisons pacifiquement”, a déclaré Riley à CBC News.

“Nos droits viennent de notre nation, et la province de l’Ontario n’est pas une nation. Il doit aller au gouvernement fédéral chaque fois que nous avons des problèmes sur les droits ancestraux et issus de traités, ils doivent se tourner vers le gouvernement fédéral. Ils ne peuvent pas faire eux-mêmes.”

Le maire et le chef de la police refusent de commenter

Le maire et le chef de la police de Londres ont refusé de commenter CBC News. French a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de réponse du service de police ou de la mairie.

On ne sait pas ce que les autorités peuvent ou vont faire, le cas échéant. Le ministère du Procureur général n’a pas renvoyé de demande de commentaires à CBC News, et plusieurs experts en droit, en culture et en histoire autochtones ont refusé de proposer une analyse de l’histoire.

Si quelque chose devait arriver, French a déclaré qu’il pensait avoir un précédent juridique de son côté.

Les sections pertinentes de la Charte des droits et libertés sont accrochées à l’extérieur du magasin French’s de Londres comme un rappel à tout le monde, y compris son personnel, ses clients et les autorités. (Colin Butler/CBC)

La Couronne a rejeté sa plainte contre lui en mai après que son dispensaire de Chippewas of the Thames, où la vente de cannabis est illégale, a été perquisitionné par la Police provinciale de l’Ontario en 2018. Après la perquisition, il a été inculpé en décembre 2018 en vertu de la Loi sur le cannabis. Agir avec la possession de cannabis dans le but de le vendre.

French, avec ses avocats – avec l’aide de Riley et de ses avocats – a lancé une contestation constitutionnelle contre les accusations, où ils ont soutenu que l’interdiction des dispensaires par le conseil de bande était une violation des droits constitutionnels de French et des droits des patients qui achetaient ses produits.

Selon les documents déposés au tribunal dans l’affaire, les avocats de French ont fait valoir que le raid de la Police provinciale de l’Ontario empêchait « les Autochtones de distribuer du cannabis médical en personne aux patients autochtones ». Cela les a privés de « l’approche autochtone de la guérison traditionnelle et de la médecine des plantes », qui est inscrit comme un droit culturel autochtone en vertu de l’article 35 de la Charte des droits et libertés.

Maurice French accroche maintenant les articles pertinents de la Constitution du Canada devant la porte de son magasin de Londres comme rappel à tout le monde, y compris son personnel, ses clients et les autorités.

« En tant que Premières nations, nous avons le droit traditionnel de vendre nos médicaments sur nos territoires », a-t-il déclaré.

La chef Jacqueline French de la Première Nation Chippewas of the Thames n’a pas répondu à une demande de commentaires de CBC News.