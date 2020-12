Les chercheurs ont découvert le fossile d’un mammifère primitif appelé la «bête folle» qui vivait il y a 66 millions d’années aux côtés de dinosaures et de crocodiles géants à Madagascar, et il ne ressemble à aucun mammifère jamais connu, vivant ou éteint.

Ce mammifère, de la taille d’un opossum, avait un mélange de caractéristiques étranges qui n’avaient jamais été vues ensemble auparavant. Il met en évidence l’étrangeté évolutive qui peut survenir lorsque l’évolution se produit de manière isolée sur des îles comme Madagascar, qui abrite d’autres espèces, vivantes et éteintes, que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde.

Une première étude décrivant la découverte de la «bête folle» publiée en avril dans la revue Nature. Cette publication a été suivie d’un numéro spécial de la série de mémoires de la Society of Vertebrate Paleontology, qui a été publié vendredi.

Le mammifère est le squelette le plus complet et le mieux conservé d’un gondwanatherien, qui est un mammifère qui vivait sur l’ancien supercontinent sud du Gondwana, qui est maintenant les continents de l’hémisphère sud.

Les fossiles de l’ère mésozoïque, il y a entre 65 millions et 252 millions d’années, sont rares du Gondwana, comprenant en grande partie des éléments tels qu’un seul crâne, des morceaux d’os de mâchoire et des dents.

Mais ce mammifère, qui ressemble un peu à un blaireau dans le rendu de l’artiste basé sur le squelette, est si bien conservé qu’il comprend des tissus cartilagineux, des petits os et la courte queue de la créature.

Les chercheurs l’ont nommé Adalatherium hui, un nom hybride qui combine le mot malgache pour «fou» et le mot grec pour «bête». Hui est un clin d’œil au regretté Yaoming Hu, co-auteur d’une étude à l’Université Stony Brook.

Ils pensent que cette créature particulière était un juvénile, pesant environ sept livres. Mais comparé aux autres mammifères du Gondwana vivant à l’époque, qui avaient la taille d’une souris, il était assez gros. Et il vivait parmi les dinosaures et les anciens crocodiles avant que l’impact de l’astéroïde ne les anéantisse tous il y a 66 millions d’années à la fin du Crétacé.

C’était aussi incroyablement bizarre.

«Sachant ce que nous savons de l’anatomie squelettique de tous les mammifères vivants et disparus, il est difficile d’imaginer qu’un mammifère comme Adalatherium aurait pu évoluer; il plie et même enfreint de nombreuses règles», a déclaré David Krause, auteur principal de l’étude, senior conservateur de la paléontologie des vertébrés au Denver Museum of Nature & Science et professeur émérite à l’Université de Stony Brook, lors d’un appel à la presse en avril.

Le squelette contient un certain nombre de caractéristiques étranges que les chercheurs ne peuvent pas tout à fait comprendre.

Par exemple, Adalatherium avait plus de trous sur son visage que n’importe quel mammifère connu, a déclaré Krause. Ces trous, appelés foramina, créaient des voies pour les vaisseaux sanguins et les nerfs, conduisant à un museau incroyablement sensible recouvert de moustaches. Il avait également un grand trou au sommet du museau qui ne peut être comparé à aucun mammifère connu qui ait jamais vécu ou qui vit actuellement.

Ses dents ne peuvent être comparées à rien d’autre non plus. Ils sont structurés d’une manière étrange qui ne peut être expliquée. Krause a déclaré que ses dents de derrière « viennent de l’espace ».

La colonne vertébrale de l’animal contenait plus de vertèbres que n’importe quel mammifère connu de l’ère mésozoïque. Et il a dû marcher d’une manière étrange, car la moitié avant de l’animal ne correspond pas à la moitié arrière. Et l’une de ses pattes arrière était inclinée. Les avant-bras et les épaules peuvent être comparés aux chats et aux chiens, ce qui signifie qu’ils ont été placés sous le corps – très inhabituel pour les premiers mammifères qui marchaient plus comme des reptiles, a déclaré Simone Hoffmann, co-auteur de l’étude et professeur adjoint au New York Institute of Technology. département d’anthropologie.

Mais les pattes arrière sont le modèle opposé, ce qui suggère que les pattes s’étalaient et avaient des articulations du genou plus étendues comme des reptiles. Deux modèles chez un animal signifient qu’il marchait très différemment de tout ce qui vit aujourd’hui, a déclaré Hoffman. Mais ils pensent qu’il était capable de fonctionner, en plus d’autres façons de se déplacer.

Adalatherium avait également de fortes et longues griffes sur ses pattes arrière, suggérant qu’il creusait en utilisant ses pattes postérieures.

« Adalatherium est le plus étrange des boules étranges », a déclaré Hoffmann. «Essayer de comprendre comment il a bougé est presque impossible parce que, par exemple, son front-end nous raconte une histoire différente de son back-end.

Krause et ses collègues étudient depuis 25 ans des fossiles appartenant à des animaux inhabituels vivant dans l’ancien Madagascar. Ce fossile a été trouvé en 1999 sur le site d’un bassin sédimentaire au nord-ouest de Madagascar. Mais il a été étudié récemment.

De multiples expéditions dans ce bassin ont révélé les os de dinosaures et d’autres vertébrés, ou d’animaux à dos osseux, bien préservés et enterrés par l’ancien flux de débris dans le bassin. Mais ils ont dû collecter des milliers de spécimens juste pour trouver une poignée de fossiles de mammifères, a déclaré Krause.

En 2010, ils ont trouvé le crâne d’un gondwanatherian. Avant cela, leurs découvertes se limitaient en grande partie aux fragments de dents et de mâchoires.

Des fossiles de fossiles gondwanatheriens ont été découverts pour la première fois en Argentine, suivis de découvertes en Afrique, en Inde, dans la péninsule antarctique et à Madagascar. Au début, les chercheurs pensaient qu’ils étaient liés aux paresseux, aux fourmiliers et aux tatous. Mais ils se tiennent seuls, sans rapport avec quoi que ce soit de vivant aujourd’hui, « maintenant connu pour avoir fait partie d’une grande expérience évolutionnaire, faisant leur propre truc, une expérience qui a échoué et a été étouffée à l’Éocène [Epoch], il y a environ 45 millions d’années », a déclaré Krause.

Si la «bête folle» peut être liée à quoi que ce soit, ce sont des multituberculés, un groupe de mammifères éteints ressemblant à des rongeurs qui vivaient sur les continents du nord, selon les chercheurs.

Les chercheurs pensent qu’elle évolue dans l’environnement isolé d’une île. Et Madagascar est une île depuis longtemps. Elle s’est séparée du sous-continent indien il y a 88 millions d’années et est restée seule depuis.

Cela a permis aux animaux et aux dinosaures de Madagascar, comme Adalatherium, « suffisamment de temps pour développer ses nombreuses caractéristiques ridicules », a déclaré Krause.

L’équipe de Krause a trouvé un certain nombre d’autres fossiles étranges à Madagascar, y compris une grenouille prédatrice géante et blindée appelée Beelzebufo, un crocodile herbivore à museau court appelé Simosuchus et un dinosaure à dents de cheval appelé Masiakasaurus.

« Madagascar est un endroit assez étrange », a déclaré Krause. «Les plantes et les animaux ne sont connus nulle part ailleurs dans le monde. L’évolution sur les îles mène à cela dans un certain sens.

Lorsque les animaux évoluent dans des zones isolées, comme les îles, ils font face à une concurrence accrue, à la fois pour les prédateurs et les sources de nourriture. Cela les fait évoluer vers des espèces qui ne ressemblent pas aux animaux du continent, y compris des formes et des tailles inhabituelles.

Les chercheurs l’appellent la «règle de l’île»: les petits animaux augmentent en taille, une forme de gigantisme, tandis que les grands mammifères diminuent en taille.

Adalatherium a probablement disparu avec le reste des animaux étranges de Madagascar il y a 66 millions d’années, avant que la population de l’île ne recommence avec des espèces indigènes comme les lémuriens. Mais la découverte se répand comme sur les mammifères fascinants qui ont précédé ceux que nous connaissons aujourd’hui. Et seules plus de recherches et de découvertes permettront de combler les lacunes restantes.

« Adalatherium est juste une pièce, mais une pièce importante, dans un très grand puzzle sur l’évolution précoce des mammifères dans l’hémisphère sud », a noté Krause. « Malheureusement, la plupart des pièces manquent encore. »