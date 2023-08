Cette barre de son LG Eclair tout-en-un pratique est de 200 $ de rabais chez Best Buy

Il existe de nombreuses configurations multi-haut-parleurs coûteuses qui peuvent fournir un son surround immersif pour toutes vos émissions et films. Mais vous n’avez pas besoin de réorganiser tout votre salon – ou de casser votre tirelire – pour améliorer le son de votre téléviseur. Le LG Eclair est une barre de son compacte tout-en-un qui a du punch, et pour aujourd’hui seulement, vous pouvez l’acheter pour 200 $ de réduction. Cela fait baisser le prix à seulement 250 $. Cependant, cette offre n’est disponible que jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cette barre de son LG monobloc pratique offre un son puissant sans prendre trop de place. Il s’agit d’une barre de son à 3.0 canaux, et elle est équipée de quatre radiateurs passifs pour un son riche et des basses profondes sans avoir besoin d’un subwoofer séparé. Il prend également en charge Dolby Atmos et DTS:X pour un son spatial immersif qui remplit toute la pièce. De plus, il vous permet même de diffuser du son via la barre de son et les haut-parleurs de votre téléviseur simultanément pour une expérience de cinéma maison sérieuse. Et il intègre Google Chromecast et Apple AirPlay 2, ce qui vous permet de diffuser facilement de la musique et d’autres fichiers audio depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur portable sans fil.

Et si vous êtes à la recherche d’un modèle ou d’une configuration différente, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de barres de son pour encore plus de bonnes affaires.