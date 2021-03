Cette barre de son Dolby Atmos brillante a une valeur absolue

Pour la plupart des foyers, une barre de son est le moyen le plus simple d’améliorer l’expérience audio de votre téléviseur. L’expérience audio que les téléviseurs offrent, à leur propre poids, est loin d’être idéale. Ce n’est pas seulement une question de prix, car même les téléviseurs les plus chers ont souvent du mal à obtenir un son vibrant. Les règles de la physique et la taille des haut-parleurs que les téléviseurs minces peuvent contenir en eux-mêmes sont souvent la limitation. Pourtant, il y a cette envie de compléter l’expérience de regarder des films et des émissions de télévision sur votre nouveau téléviseur, avec un bon son. Et si vous êtes quelqu’un qui aime beaucoup diffuser du contenu, en particulier sur des plates-formes telles que Netflix, il y a la bonté new-age de l’audio Dolby Atmos. Tant que vous avez le bon matériel pour cela. Et c’est exactement ce que propose la barre de son Soundcore by Anker Infini Pro. Le nom est une bouchée, mais vous trouverez le prix assez intéressant. La barre de son Soundcore by Anker Infini Pro est au prix de 15 999 Rs et vous pourrez peut-être l’obtenir à un prix inférieur, si vous pouvez profiter des remises et des remises en argent toujours répandues.

Une vue panoramique rapide du paysage des barres de son compatibles Dolby Atmos révèle des rivaux qui coûtent beaucoup plus cher, ou des rivaux dont le prix est similaire, mais qui n’ont probablement pas un ensemble de fonctionnalités aussi large. Il y a la barre de son Sony HT-X8500 qui coûte environ Rs 24 990 à l’heure actuelle et il y a la Philips Performance TAPB603 qui coûte environ Rs 30 000. Remarquez que la barre de son Sony est à 2.1 canaux tandis que la barre de son Philips est à 3.1 canaux. Néanmoins, la barre de son Soundcore by Anker Infini Pro présente un avantage significatif en termes de prix, et c’est une excellente base sur laquelle s’appuyer.

Vous pourriez commencer par vous demander quel est vraiment le compromis, compte tenu de l’avantage de prix que l’Infini Pro a par rapport à ses rivaux. Après tout, c’est quelque chose que vous auriez vu au fil des ans – un produit moins cher saute généralement sur certaines choses par rapport à ses concurrents. Le problème avec la barre de son Soundcore by Anker Infini Pro est que je ne pouvais vraiment pas voir les lacunes ou les fonctionnalités particulières qui pourraient manquer, ce qui entraverait l’expérience utilisateur. Il s’agit d’une configuration de barre de son 2.1 canaux qui comprend deux haut-parleurs de milieu de gamme de 2,5 pouces orientés vers l’avant, deux tweeters de 1 pouce, deux subwoofers intégrés de 3 pouces et des ports bass-reflex symétriques de chaque côté de la barre de son. Et si vous aimez les basses lourdes, l’alerte spoiler, cela peut vraiment faire trembler les vitres. Cela étant dit, vous pouvez très bien réduire cela et vous rapprocher de la sophistication du son comme vous le feriez avec des barres de son qui coûtent beaucoup plus cher.

À l’arrière, bien rangés, se trouvent deux ports HDMI. L’un est pour l’entrée audio et est pertinent dans le cas où votre téléviseur dispose de la fonctionnalité Audio Return Channel (ARC) avec l’un des ports HDMI. Beaucoup de téléviseurs le font maintenant. Il y a un port de sortie HDMI, un ARC fondamental, au cas où vous voudriez connecter une source vidéo directement à la barre de son, puis transmettre le flux vidéo au téléviseur. La barre de son Soundcore by Anker Infini Pro fait le relais 4K et fonctionnera avec les décodeurs Direct to Home (DTH) (STB), les consoles de jeu telles que la Microsoft Xbox et la Sony PlayStation ainsi que les lecteurs Blu-ray, si vous êtes s’accrochent toujours à l’un de ceux-ci. Il y a Bluetooth, comme prévu. J’ai préféré l’option d’entrée audio optique pour se connecter au OnePlus TV 55U1 et la configuration ainsi que le passage de l’audio des haut-parleurs du téléviseur à la barre de son étaient transparents. Les paramètres de ceux-ci dépendront des options et de l’interface de votre téléviseur, mais la plupart du temps, vous trouverez l’option de basculer dans le menu des paramètres audio.

La première expérience que vous enregistrez avec le son est qu’il est puissant, dès le départ. Avant d’apporter des modifications au son ou de choisir un mode sonore. C’est la seule force d’un bon son qui se dirige vers vous, dans un revirement complet de ce que vous auriez toujours vécu avec votre téléviseur, vous fera faire une pause pendant quelques secondes et profiter de ce son vibrant et profond. Baissez le volume, car cela produit un son nettement plus fort au même volume de télévision que ce que les haut-parleurs du téléviseur peuvent fournir. Il existe trois préréglages: Film, Musique et Voix. Basculer entre chacun indique un changement subtil dans la livraison du son et la signature. Le film se concentre sur les détails les plus fins tandis que le préréglage Musique sonne plus comme un égaliseur en forme de V et l’option Voix améliore les fréquences plus élevées pour une meilleure transmission des dialogues. Quoi qu’il en soit, la barre de son Soundcore by Anker Infini Pro vous offre un son qui remplit la pièce, quelle que soit la taille de la pièce. Et si vous appuyez sur le bouton Surround de la télécommande, soyez prêt pour un son vraiment large.

Tout le contenu Netflix étiqueté Dolby Atmos semble brillant. Absolument brillant. Ce qui a attiré mon attention presque instantanément, c’est la bascule des basses sur la télécommande. Poussez ceci vers le haut et vous pouvez obtenir des basses éclatantes dans la vitre de la barre de son. Génial, si vous souhaitez utiliser la barre de son Soundcore by Anker Infini Pro pour la musique et que vous aimez vraiment pomper les basses fréquences. Réduisez-le, comme vous le devriez idéalement pour les films, les émissions de télévision et les sports, et pourtant il y a encore suffisamment de basses de la barre de son pour vous permettre de profiter de tout ce que vous regardez. Contrairement à un téléviseur, vous ne trouverez pas cet aspect du son manquant. Ce qui conduit à une complication – vous pouvez vous retrouver à réduire manuellement les basses à certains moments sur certains contenus que vous regardez peut-être, par rapport à d’autres.

J’ai remarqué que la barre de son Soundcore by Anker Infini Pro ne dispose d’aucune fonction de mise à niveau du volume audio intégrée. Cela signifie que vous dépendez de ce que votre téléviseur peut faire. Pourtant, il y a des moments où vous le manquez, en particulier lorsque vous regardez la télévision la nuit (lorsque les choses sont un peu plus calmes) et qu’il y a un risque de réveiller les gens dans la pièce voisine. Deuxièmement, alors que la barre de son se réveille avec le téléviseur lorsque vous reprenez le visionnage à partir du mode veille, il y a un décalage d’une seconde environ avant que le son ne reprenne.

La barre de son Soundcore by Anker Infini Pro est très bien construite et il n’y a absolument aucun élément complexe ou criard dans cette conception. Ce n’est pas très haut verticalement, ce qui signifiait que je pouvais garder cela sous le téléviseur et ne pas le faire empiéter sur l’espace de l’écran. La barre de son mesure 36 pouces de large. Le tissu noir enroulé autour de la barre de son a fière allure et c’est la subtilité sous le téléviseur qui transparaît vraiment. Une chose à noter cependant, ce tissu attrapera régulièrement de la poussière, et vous devriez être prêt à l’essuyer ou à le dépoussiérer au fur et à mesure que cela se produit. Ce qu’Anker a fait en termes de facteur de forme et de conception, c’est qu’il n’y a pas besoin d’un caisson de basses séparé. Cela signifie que vous n’avez pas à vous soucier de placer une grande boîte sur le sol quelque part près de votre téléviseur.

Le dernier mot: une barre de son abordable qui dépasse son prix

La barre de son Soundcore by Anker Infini Pro serait sûrement ma recommandation à tous ceux qui ont besoin d’une bonne barre de son pour leur téléviseur, sans avoir à se ruiner. Ou payez presque deux fois le prix que vous payez pour cela, pour l’un de ses rivaux. L’Infini Pro tient la promesse d’un son riche: il est large, bien détaillé, net et accompagné d’autant de basses que vous le souhaitez. Le tout sans avoir besoin d’un subwoofer séparé. Les capacités Dolby Atmos signifient que cette barre de son est non seulement à jour, mais restera en bonne place pendant au moins quelques années. Vous achetez peut-être une barre de son avec un budget limité, mais la barre de son Soundcore by Anker Infini Pro ne ressemble en rien à une barre de son à petit budget. Et cela en soi n’a pas de prix.