Cette Barbie est un canular : Daryl Hannah s’associe à des farceurs pour annoncer une fausse poupée sans plastique

Comme ça arrive6h30Cette Barbie est un canular : Daryl Hannah s’associe à des farceurs pour annoncer une fausse poupée sans plastique

La vie dans le plastique n’est peut-être pas si fantastique après tout.

C’est du moins le message que l’activiste Organisation de libération de Barbie partagé cette semaine lorsqu’ils se sont fait passer pour le fabricant de jouets Mattel pour sortir une fausse poupée écologique.

L’organisation – avec l’aide de l’actrice et militante écologiste Daryl Hannah et du groupe de satire Yes Men – a présenté au monde EcoWarrior Barbie dans un communiqué de presse qui semblait provenir de Mattel. La ligne de poupées compostables « MyCelia » serait faite de matériaux naturels comme le mycélium de champignon, selon le communiqué, dans le cadre des engagements de Mattel à être entièrement sans plastique d’ici 2030.

Une vidéo promotionnelle d’accompagnement raconte une histoire vraie d’une rencontre qu’Hannah a eue avec une Barbie abandonnée alors qu’elle faisait de la plongée en apnée il y a des années.

Ce qu’elle a d’abord pensé être du corail rose corne de cerf qui se dressait dans l’eau s’est avéré être des jambes de Barbie. « J’ai sorti la Barbie et elle était couverte de balanes et de corail et ses cheveux étaient verts d’algues », a déclaré Hannah. Comme ça arrive l’hôte invité Aarti Pole.

« Elle représente en quelque sorte pour moi le problème que nous avons avec l’empoisonnement et la pollution de nos océans avec des produits à base de combustibles fossiles. »

Mattel a déclaré à la CBC dans un courriel que le canular n’avait « rien à voir » avec l’entreprise.

L’objectif de la campagne, a-t-elle dit, est de saisir l’excitation des Barbie film et faire en sorte que les consommateurs « considérent la véritable évolution qui est nécessaire – qui est une évolution de ce dont elle est réellement faite, qui empoisonne nos décharges, nos cours d’eau et nos corps ».

L’année dernière, l’Américain les chercheurs ont trouvé qu’une seule poupée Barbie génère environ 660 grammes d’émissions de carbone, de la production au transport.

« La production de jouets est un exemple d’utilisation de ressources que nous n’aurons plus jamais pour fabriquer des articles destinés à une consommation à court terme. La durée de vie de nos jouets dépasse notre espérance de vie », a déclaré Christie Klimas, professeure agrégée à l’Université DePaul et auteur de l’étude. a déclaré à CBC dans un courriel.

Alors que la campagne EcoWarrior Barbie était une parodie, Klimas estime qu’un échange complet de plastique contre un matériau respectueux de l’environnement permettrait d’économiser environ 1 152 tonnes de carbone – l’équivalent des émissions de 72 ménages pendant une année entière – d’être rejetées dans l’atmosphère.

Hannah lors d’une manifestation en 2001 contre l’extension du pipeline canadien Keystone XL. Hannah a déclaré que les sables bitumineux sont « l’une des plus grandes atrocités et catastrophes écologiques au monde ». (Charles Dharapak/Associated Press)

Au moins quelques médias ont été dupés par la campagne. Le Washington Times, People et le Dow Jones Newswire ont publié des articles sur EcoWarrior Barbie et les faux engagements Mattel des filous. Les histoires des trois publications ont depuis été supprimées.

« L’article sur les nouvelles poupées Barbie … était basé sur un canular médiatique élaboré », a déclaré mardi le Washington Times dans une note de l’éditeur. « Nous avons supprimé l’histoire de notre site Web en attendant une enquête plus approfondie sur les origines du canular. » Ils ont depuis publié un Nouvel article à propos de la parodie.

Ce n’est pas la première fois que la Barbie Liberation Organization s’en prend à Mattel. Le groupe a échangé les boîtes vocales de centaines de poupées Teen Talk Barbie et GI Joe en 1993. Les Barbies trafiquées ont crié « La vengeance est à moi! » tandis que les Joes modifiés proclamaient que « la plage est l’endroit idéal pour l’été ».

Dans son courriel à la CBC, Mattel a fait référence à leur but utiliser uniquement des matières plastiques recyclées, recyclables ou biosourcées dans les produits et les emballages d’ici 2030.

Mais bien que le recyclage puisse fonctionner pour les produits en verre ou en métal, Hannah dit que le recyclage du plastique n’est pas une solution fantastique.

« [Only] neuf pour cent de tous les plastiques que nous passons notre temps à séparer et à nettoyer ne soit jamais recyclé. Et ce processus en lui-même est assez chargé de produits chimiques , difficile et un processus polluant », a déclaré Hannah.

Elle a ajouté qu’il n’y avait aucune raison pour que Mattel ne fasse pas «tout ce qui est en son pouvoir» pour se passer complètement de plastique – et que la réponse populaire à la campagne EcoWarrior Barbie devrait envoyer un message aux entreprises comme Mattel sur ce que leurs clients veulent.

« Vraiment, la réaction a été follement enthousiaste. Personne ne veut plus de gestes symboliques. Nous n’avons pas le temps pour cela. Nous sommes actuellement à la phase du monde où nous avons besoin de solutions réelles et concrètes aux crises auxquelles nous sommes confrontés. «