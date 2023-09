Cette banque d’alimentation Baseus haute capacité offre plus de 80 $ de réduction sur Amazon

Il existe de nombreuses banques d’alimentation abordables qui peuvent recharger complètement votre téléphone afin que vous n’ayez pas à trouver une prise. Mais si vous souhaitez charger votre ordinateur portable ou d’autres appareils plus gros pendant que vous êtes en déplacement, vous en aurez besoin d’un avec une capacité de batterie assez importante – et ceux-ci ne sont pas bon marché. C’est pourquoi vous ne voudrez pas manquer votre chance d’économiser la somme énorme de 81 $ sur ce produit. Banque d’alimentation pour ordinateur portable Baseus Blade HD, ramenant le prix à seulement 69 $. Assurez-vous simplement d’activer le coupon sur la pageet utilisez le code promo HSC2QU9L à la caisse pour bénéficier de la réduction complète.

Cette banque d’alimentation Baseus prend en charge une alimentation de 100 watts, ce qui signifie qu’elle est conçue pour recharger rapidement des appareils plus gros qu’une banque d’alimentation classique, y compris les tablettes et les ordinateurs portables. Et avec une capacité substantielle de 20 000 mAh, il peut recharger complètement un iPhone 14 Pro Max près de trois fois, ou un MacBook Pro jusqu’à environ 75 %. Et il est équipé de deux ports USB-A et de deux ports USB-C pour que vous puissiez recharger plusieurs appareils à la fois.

Il dispose d’un écran LED intégré qui facilite la surveillance de la vitesse, de la durée et bien plus encore. Et avec seulement 0,7 pouce d’épaisseur et pesant un peu plus d’une livre, il est facile à glisser dans le sac de votre ordinateur portable et à emporter avec vous à peu près partout. Notez simplement qu’il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.