Cette banane est plus grosse que toutes les autres que vous avez vues auparavant ; Voir les photos

Les fruits et légumes gigantesques ont tendance à établir des records mondiaux. Pourtant, cette banane géante ne ressemble à rien de ce que vous avez probablement vu auparavant. Un utilisateur de Twitter a partagé deux clichés du fruit ginormous. Depuis lors, les images ont attiré l’attention de nombreux utilisateurs. Sur les photos, la banane est vue non seulement comme massive en termes de longueur mais aussi en termes de largeur. Les gens sont capables de juger de sa taille par rapport aux mains qui le tiennent. Une seule main peut couvrir à peine la moitié de la mariée. Il faut deux mains pour le tenir en circonférence. Même alors, les mains sont éclipsées par rapport à sa taille.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été intrigués par la banane. Beaucoup étaient curieux de savoir de quel type de banane il s’agissait. Certains ont même fait remarquer qu’ils imaginaient la quantité de pain aux bananes qu’ils pourraient faire avec cette seule banane. D’autres se sont demandé si un fruit aussi gros pouvait exister sans qu’il soit génétiquement modifié. “Qu’est-ce que c’est que ça? Une sorte de burrito à la banane génétiquement modifié ? a écrit un utilisateur de Twitter.

“Il y a tellement d’espèces différentes non seulement de fruits, en général, les gens n’ont aucune idée des bananes, il y a une banane qui pousse dans une gousse géante qui ressemble à de la guimauve et qui a le goût de la glace à la vanille”, a tweeté un autre utilisateur.

Un autre tweet disait: “Imaginez la taille du pain aux bananes que nous pourrions faire avec ça.”

Quelques utilisateurs ont dirigé les utilisateurs curieux dans la bonne direction. Ils leur ont fait savoir que ce type de banane est connu sous le nom de banane Bluggoe. Contrairement à beaucoup d’autres bananes, ce type est résistant à la maladie de Panama. Bien qu’il puisse être consommé cru, la texture féculente peut être un peu rebutante. C’est pourquoi il est principalement utilisé pour la cuisine. Vous êtes le plus susceptible de le trouver en Birmanie, en Thaïlande, dans le sud de l’Inde et en Afrique de l’Est. Beaucoup de gens l’utilisent sous sa forme cuite ou bouillie pour être servie en accompagnement avec d’autres assortiments. Ils complètent très bien les repas à base de viande.

Jusqu’à présent, il existe plus de 1000 variétés différentes de bananes connues et cultivées dans le monde. Ceux-ci sont subdivisés en 50 groupes. Tous ces éléments ont une grande variété de goûts et sont utilisés pour différents types de plats.

