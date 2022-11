Cette bambine est la première à avoir été soignée pour sa maladie avant sa naissance

C’est vrai qu’on a tendance à attribuer un statut particulier aux fœtus. En tant que personne qui a été enceinte, je sais que tout le monde a une opinion sur ce que les gens devraient ou ne devraient pas faire pour la santé de leur fœtus, quitte à compromettre leur propre bien-être.

Il est possible que les femmes enceintes ressentent une pression indue pour s’inscrire à des essais et s’exposent à des risques pour le bénéfice potentiel du fœtus. “Cela peut être dû à une pression interne d’eux-mêmes, de leur famille ou de la société”, explique Hendriks. On m’a fait me sentir coupable d’avoir mangé des beignets pendant la grossesse, et même d’avoir accouché par césarienne. Je ne peux qu’imaginer ce que cela peut faire de vouloir refuser un traitement qui, selon un médecin, pourrait sauver la vie d’un futur enfant.

Nous savons que les fœtus sont vulnérables. Ils sont également incapables de donner leur consentement. “La question éthique est alors de savoir à quel risque est-il acceptable d’exposer le fœtus?” dit Hendriks.

Il est évident qu’il faut maintenir les risques aussi bas que possible. Pour MacKenzie, cela signifie ne tester que des traitements qui se sont déjà révélés sûrs chez les enfants et les adultes.

Ayla aura besoin d’une enzymothérapie substitutive pour le reste de sa vie. En théorie, une thérapie génique lui permettant de fabriquer elle-même l’enzyme pourrait offrir un remède. Mais MacKenzie hésite à essayer des traitements plus récents ou plus expérimentaux chez les fœtus. « Il y a tellement plus de données dont nous avons besoin pour comprendre la sécurité et la faisabilité de la thérapie génique prénatale », dit-elle.

Hendriks souligne qu’il existe un équilibre entre la collecte de suffisamment de données sur les thérapies expérimentales et le report des essais de traitements potentiellement vitaux. “Historiquement, nous avons été très protecteurs [of pregnant people] et les fœtus », explique Hendriks. Cela n’a peut-être pas toujours été dans l’intérêt des deux groupes. « Les exclure entièrement de la recherche signifie que nous n’apprenons rien sur cette population qui pourrait les aider spécifiquement », déclare Hendriks.

C’est délicat. En attendant, espérons que la réussite d’Ayla soit la première d’une longue série.

