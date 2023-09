Cette autoroute de Los Angeles est la cible de nombreuses blagues. Peut-il avoir une nouvelle vie en tant que parcs et logements ?

La Marina Freeway constitue depuis longtemps une particularité sur la carte de la Californie du Sud.

Envisagé initialement comme une route majeure reliant l’océan Pacifique au nord du comté d’Orange, il témoigne de l’ère de déclin des autoroutes.

Caltrans a construit un tronçon de trois milles depuis l’autoroute 405 jusqu’au bord de Marina del Rey. Mais l’opposition communautaire dans les années 1960 a fait couler l’autoroute dans son intégralité. Au fil des années, elle a pris de nombreux noms : Slauson Freeway, Richard M. Nixon Freeway et, comme Johnny Carson s’en est moqué une foisle seuil de Slauson.

Aujourd’hui, certains militants communautaires demandent que la Route 90 inachevée disparaisse dans l’histoire, remplacée par des milliers de maisons et l’un des plus grands parcs publics de Los Angeles. Il s’agit de la dernière d’une série de propositions visant à reprendre les autoroutes à travers le pays.

La vision, a déclaré Michael Schneider, directeur général et fondateur de Streets For Allconsiste à transformer la route laissée incomplète dans les années 1960 en environ 130 acres d’espaces verts et près de 4 000 unités résidentielles.

Des idées similaires ont été envisagées dans le passé, notamment les California State Routes 2 à Silver Lake et 103 à Long Beach. Les itinéraires se sont révélés soit trop fréquentés par la circulation, soit trop isolés des quartiers. L’autoroute 90, pensent certains, pourrait être la solution idéale.

« C’est peut-être la boucle d’or de la conversion des autoroutes en espaces verts », a déclaré Paul Haddad, auteur de « Freewaytopia: How Freeways Shaped Los Angeles », un livre qui examine l’histoire et l’impact des autoroutes. « Je pense que cela pourrait être un endroit idéal. »

Les gouvernements et groupes locaux à travers le pays ont récemment poussé à réinventer les rues et les autoroutes publiques, en plaidant pour des voies plus conviviales pour les piétons et des événements qui encouragent davantage la marche et moins la conduite automobile.

Dans le comté de Los Angeles, les festivals CicLAvia ont temporairement fermé aux voitures des kilomètres de rues très fréquentées et les ont ouvertes aux vélos, aux planches à roulettes et aux marcheurs. Le 29 octobre, six miles de la très fréquentée Arroyo Seco Parkway à Pasadena – l’autoroute 110 – seront fermés aux conducteurs et ouverts à la place pour que les gens puissent marcher, faire du vélo ou du patin.

Mais le projet proposé par Streets For All créerait une transformation plus permanente.

Une organisation locale à but non lucratif propose de transformer l’une des autoroutes les plus courtes de Los Angeles en un grand parc central abritant près de 4 000 logements abordables. Le groupe recherche des fonds pour étudier la proposition, et l’idée gagne un soutien politique. (Image gracieuseté de SWA / Streets For All

)

« Nous pensons que rien ne devrait être une vache sacrée », a déclaré Schneider. « Nous devrions plutôt penser : ‘Peut-être qu’il y a quelque chose de mieux pour la ville.’ »

Los Angeles manque d’espaces verts et est aux prises avec une crise du logement, et la ville doit être prête à envisager toutes les options pour résoudre ces problèmes, a déclaré Schneider.

Le projet a été développé par Streets For All, un comité d’action politique à but non lucratif qui cherche à lutter contre le changement climatique en s’attaquant aux problèmes de circulation et de transports publics, et SWA, une entreprise de planification et de design urbain de Sausalito.

La Marina Freeway s’appelait à l’origine Slauson Freeway lorsque la construction a commencé dans les années 1950. Il était censé s’étendre de Marina del Rey à travers le sud du comté de Los Angeles et jusqu’au comté d’Orange.

Il était initialement prévu de croiser les autoroutes 405, 110, 5, 605 et 710, a expliqué Haddad.

L’itinéraire portait à un moment donné le nom du président Nixon, mais le nom a été abandonné après le scandale du Watergate. Au fil des années, ce n’est pas seulement le nom de l’autoroute qui a été mis à la hache.

Ce qui était censé être un itinéraire de plus de 40 milles n’a jamais vu le jour. Au lieu de cela, seulement trois milles ont été construits de Marina del Rey juste au-delà de la 405. Une deuxième partie courte et non connectée de la 90 se trouve également à 40 milles de là, à Yorba Linda.

La mort du tracé prévu de l’autoroute 90 est le résultat de l’opposition locale, d’une crise nationale et d’un déclin de l’intérêt, a déclaré Haddad.

Le projet initial a été rejeté par des groupes d’entreprises dans les années 1950 et 1960, a déclaré Haddad. L’opposition a pris une telle ferveur au début des années 60 que certains hommes d’affaires ont rencontré un député de l’État avec lequel ils auraient discuté d’un pot-de-vin de 10 000 dollars pour que le législateur présente une loi visant à modifier le tracé de l’autoroute.

Le député Lester A. McMillan a été secrètement enregistré disant que, moyennant des frais, il présenterait le projet de loi. Il a été inculpé en avril 1965 pour tentative de pot-de-vin. L’avocat de McMillan a fait valoir devant le tribunal que malgré l’enregistrement, le législateur n’avait pas l’intention de présenter le projet de loi parce que l’Assemblée législative était en vacances, et que les frais étaient plutôt destinés aux dépenses de McMillan pour travailler avec le groupe, selon la couverture du Times par le Times. procès. Il a été acquitté plus tard cette année-là, après que le juge a statué qu’il existait un doute raisonnable quant à savoir si les 10 000 $ discutés étaient effectivement un pot-de-vin.

À la fin des années 60, le soutien à la Marina Freeway et à d’autres avait diminué, et les projets de construction étaient pratiquement morts dans les années 70 à cause de l’inflation et des pénuries de gaz, a déclaré Haddad.

Aujourd’hui, l’autoroute inachevée agit davantage comme une « sortie glorifiée » de la 405, a déclaré Haddad.

Dans le cadre du projet, baptisé Marina Central Park, l’autoroute serait transformée en l’un des plus grands parcs publics du comté de Los Angeles. Environ 50 % du terrain resterait un espace ouvert et l’autre moitié serait utilisée pour les routes et les bâtiments.

Le projet, s’étendant sur environ 128 acres, comprendrait 11 bâtiments à usage mixte de quatre étages, le premier étage étant utilisé pour les entreprises et les étages restants pour les habitations.

Le plan reconnecterait les quartiers situés des côtés opposés de l’autoroute 90 et donnerait accès au ruisseau Centinela, au sentier Ballona Creek et à la réserve écologique des zones humides de Ballona.

Streets for All, une organisation locale à but non lucratif, propose de transformer l’autoroute 90 inachevée en un grand parc public comptant près de 4 000 logements. (Image gracieuseté de SWA / Streets For All)

Le projet comprendrait également des rues mais, selon Streets For All, les automobilistes auraient la possibilité de circuler le long du boulevard Jefferson, qui longe l’autoroute 90.

On ne sait pas exactement comment la conversion de l’autoroute affecterait le trafic, les embouteillages et d’autres facteurs dans la région, mais Streets For All espère financer une étude de faisabilité qui étudierait ces problèmes potentiels.

Réinventer les autoroutes de Los Angeles pour d’autres usages est peut-être unique dans la région, mais de larges artères ont été converties dans d’autres grandes villes.

À San Francisco, l’Embarcadero Freeway, ou State Route 480, a été démolie en 1991 après avoir été endommagée lors du tremblement de terre de Loma Prieta en 1989, a déclaré Schneider. Le quartier a été remplacé par un large boulevard qui prolongeait les transports publics.

A Utrecht, aux Pays-Bas, un L’autoroute à 12 voies a été remplacée avec des canaux et des espaces verts, restaurant les voies navigables d’origine qui avaient été pavées il y a des années pour les routes.

L’administration Biden cherche à financer des projets similaires pour résoudre les problèmes créés par les précédentes constructions d’autoroutes et d’autres infrastructures qui ont divisé les communautés, éliminant souvent les quartiers minoritaires. L’administration en mars a proposé 20 milliards de dollars pour cet effort.

Le boom de la construction d’autoroutes dans les années 1950 et 1960, dans le cadre de la Federal-Aid Highway Act, a contribué à réduire les embouteillages dans les villes à croissance rapide, mais cela a eu un coût. Les communautés noires et autres minorités ont été touchées de manière disproportionnée par la ruée vers la construction. Les communautés minoritaires ont été coupées des ressources de la ville et déplacées des terres nécessaires à la construction des autoroutes.

« Les routes interétatiques ont été choisies en fonction des zones où les coûts fonciers étaient les plus bas ou où la résistance politique était la plus faible », selon un rapport du ministère des Transports, Au-delà du trafic 2045. « Dans la pratique, cela signifiait que les autoroutes urbaines traversaient le plus souvent les communautés à faible revenu et les communautés minoritaires. »

Plus tôt cette année, le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a annoncé un programme de 185 millions de dollars, Subvention pour la reconnexion des communautés et des quartierspour financer des projets qui ont reconnecté les communautés « en supprimant, en rénovant ou en atténuant les autoroutes ou autres installations de transport ».

Le programme a déjà fourni de l’argent à des projets de transport en Californie, notamment un plan à Long Beach transformer 5,6 acres de route qui divise le parc Cesar E. Chavez près de l’autoroute 710 en espace de parc, selon un résumé du projet. La ville de Fresno a reçu une subvention de planification de 600 000 $ pour un pont piétonnier au-dessus de l’autoroute 99.

Streets For All prévoit de demander une subvention fédérale pour poursuivre le projet Marina Freeway, a déclaré Schneider.

L’organisation espère que, si elle est approuvée, la subvention aidera à financer une étude de faisabilité qui devrait durer environ 22 mois et coûter 2 millions de dollars.

Le projet a déjà recueilli un certain soutien. Selon Streets For All, le membre de l’Assemblée Isaac Bryan et la sénatrice Lola Smallwood-Cuevas – démocrates de Los Angeles dont les districts représentent la région – ont exprimé leur soutien au projet, ainsi que le conseil de quartier Del Rey.

Les responsables du bureau de Bryan et du conseil de quartier Del Rey n’ont pas répondu à une demande de commentaires.

Une porte-parole de Smallwood-Cuevas a confirmé qu’elle avait soumis des lettres soutenant le projet à Buttigieg et au directeur de Caltrans, Tony Tavares.

« Il s’agit d’un projet avant-gardiste qui contribuerait à atténuer le besoin de Los Angeles en matière d’espaces ouverts et de logements abordables », a déclaré Smallwood-Cuevas dans un communiqué.

La maire de Los Angeles, Karen Bass, a également exprimé son soutien au projet, en écrivant une lettre à Buttigieg approuvant les efforts de Streets For All pour obtenir la subvention fédérale.

« Les volumes de trafic quotidiens prouvent qu’une autoroute à huit voies n’est pas nécessaire pour ce corridor », a déclaré le ministère. lit la lettre. « L’autoroute a détruit des maisons à Culver City et dans le quartier Del Rey de la ville de Los Angeles et a rendu difficile l’accès à Centinela Creek. »

Elle a qualifié l’autoroute 90 d’« autoroute qui ne mène nulle part ».

« La démolition de la Marina Freeway, qui s’étend sur 100 acres d’emprise avec 50 acres de béton et d’acier, représente une opportunité de remédier aux préjudices passés, de construire des logements et de créer un espace communautaire pour tous les Angelenos », a écrit Bass.

Un porte-parole de Traci Park, membre du conseil municipal de Los Angeles, qui représente la région, a déclaré que son bureau examinait la proposition.

Haddad admet que l’étalement urbain de Los Angeles et sa dépendance à l’automobile rendent de tels projets difficiles à vendre. Mais il pense qu’il pourrait y avoir un soutien croissant.

« Les mentalités changent », a-t-il déclaré. « Il y aurait des gens qui seraient bouleversés, mais je pense qu’il y a des gens qui ont toujours envie de ramener Los Angeles à son état naturel, ou du moins de la rendre plus vivable, plus accessible à pied. »