Cette astuce vous permettra de garder l’espace entre votre cuisinière et votre plan de travail propre

Presque toutes les cuisines ont un point commun : l’ennuyeux espace de moins d’un pouce de large entre la cuisinière et le comptoir. Ce petit espace restreint est l’un des endroits les plus difficiles d’accès de votre maison, ce qui le rend presque impossible à nettoyer sans réorganiser sérieusement les principaux appareils électroménagers.

Mais comme le comptoir et la cuisinière sont l’endroit où vous faites la majorité de votre cuisine et de vos dégâts, cette zone a désespérément besoin d’un nettoyage en profondeur pour se débarrasser de toutes les miettes accumulées, des gouttes et des résidus alimentaires persistants.

Si vous êtes comme moi, vous détestez nettoyer cette petite fissure, car il faut généralement déplacer la cuisinière pour y accéder, ce qui est très pénible. Eh bien, j’ai trouvé une solution : il vous suffit d’utiliser du papier aluminium et vous n’aurez plus jamais besoin de nettoyer le sol entre votre cuisinière et le mur. Pour plus de trouvailles de cuisine, découvrez les meilleurs lave-vaisselle, les meilleures machines à laver et les meilleurs réfrigérateurs de l’année.

Comment le papier d’aluminium maintient-il la propreté entre la cuisinière et le plan de travail ?

Un bateau frais prêt à assurer la protection du plancher. Par Alina Bradford/CNET

1Mesurez la longueur de la fissure et ajoutez quatre pouces à la longueur.

2Déchirez une feuille de papier d’aluminium aussi longue que votre mesure.

3Pliez la bande de papier d’aluminium en deux, dans le sens de la longueur.

4. Repliez les bords de la feuille d’aluminium pour obtenir une forme de bateau en aluminium. Cette étape n’a rien de scientifique. Il suffit de froisser les bords pour former des côtés.

5Faites glisser votre bateau en aluminium dans la fissure entre le mur et le poêle de manière à ce qu’il repose sur le sol et qu’il soit repoussé dans l’ombre afin que les observateurs occasionnels ne puissent pas le voir.

C’est une sorte de bac de récupération pour cette petite fissure. Le bateau en aluminium récupérera toutes les miettes et les gouttes. Il vous suffit de le jeter à la poubelle lorsqu’il est sale et de le remplacer par un nouveau bateau.

