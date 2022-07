Cette astuce TikTok promet de vous rafraîchir avec seulement quelques gouttes d’eau

Une astuce pour faire face aux températures extrêmes, partagée par un médecin sur TikTok, fait le buzz sur le site de réseau social. Selon le spécialiste de la santé, le refroidissement de zones spécifiques du corps, comme l’intérieur des poignets, pourrait aider à faire baisser la température de votre corps. Lorsque la canicule s’installe, les réseaux sociaux regorgent d’astuces pour rester au frais. Le dernier vient du Dr Karan Raj, qui suggère un moyen de “tromper” votre cerveau pour qu’il refroidisse votre corps.

L’hypothalamus régule la température corporelle

Dans une vidéo TikTok visionnée plus de 300 000 fois, le médecin précise que cette méthode consiste à influencer l’hypothalamus. “Cette région du cerveau agit essentiellement comme un thermostat, elle peut augmenter ou diminuer la température en fonction de divers facteurs comme la température de la peau”, explique le médecin, qui compte quelque 4,9 millions d’adeptes.

Pour “hacker” cette partie du cerveau, reconnaissable dans la vidéo à sa forme en “cacahuète”, il faut refroidir certaines parties spécifiques du corps. « Ces zones sont connues sous le nom de points d’impulsion. Ces points de pulsation sont des zones où les vaisseaux sanguins sont si proches de la peau que vous pouvez les sentir », explique le spécialiste.

Parmi les zones facilement accessibles, le Dr Karan Raj suggère d’asperger d’un peu d’eau froide l’artère radiale, située à l’intérieur du poignet. À l’aide d’un schéma, il liste neuf zones à refroidir pour agir sur l’hypothalamus. Ceux-ci incluent, par exemple, les creux des genoux, les tempes, le dessus des pieds, le dos des chevilles et le cou.

C’est loin d’être la première incursion du Dr Karan Raj dans les médias sociaux. Il prend l’habitude de rendre les informations médicales faciles à comprendre et, sur ses pages de médias sociaux, il partage des conseils de santé, des secrets pour vivre longtemps et en bonne santé et des informations sur Covid-19.

