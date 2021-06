Cette astuce mathématique aide les amateurs de pizza à comprendre comment prendre plus de tranches dans un plat à emporter

Avez-vous également commandé deux pizzas de taille moyenne au lieu d’une pizza de grande taille en pensant que vous en avez plus à manger ? Il s’avère que cette logique non fondée a dupé le meilleur des amateurs de pizza, comme le prouve un simple calcul mathématique. Un amateur de génie a affirmé que commander une pizza de 18 pouces est plus avantageux que de commander deux pizzas de 12 pouces, car une grande pizza a plus de surface que la surface totale combinée de deux pizzas moyennes. Après ce simple calcul de superficie, il a été prouvé qu’une pizza de 18 pouces a une superficie de 254 pouces carrés alors que d’autre part, deux pizzas de 12 pouces n’ont que 226 pouces carrés de superficie.

Alors que l’esprit des internautes a été époustouflé par la révélation, certains ont également rapidement souligné ses inconvénients. Un de ces utilisateurs amusés a fait valoir que la croûte est la meilleure partie d’une pizza tout en ajoutant que deux pizzas de 12 pouces ont 33,3% de croûte de plus qu’une pizza de 18 pouces. Un autre utilisateur était d’accord avec le calcul de plus de pain mais a ajouté que la croûte est un gaspillage tragique de pain.

Un troisième utilisateur a tenté de simplifier la logique et a expliqué que si l’on a le choix entre choisir une grande pizza dont le diamètre est α fois le diamètre des petites c’est-à-dire β alors choisir la plus grande si α>sqrt(β). Ils ont ajouté que dans un tel cas α=1.5>sqrt(β)≈1.41 et c’est pourquoi en choisir un plus grand donne plus de pizza.

En 2019, un compte Twitter de la bibliothèque de Fermat avait confirmé la déclaration ci-dessus en calculant la superficie des pizzas de grande et moyenne taille. Ils ont utilisé une formule au niveau de l’école élémentaire pour calculer l’aire d’un cercle, A = R2, pour prouver leur point de vue et les résultats ont laissé les internautes se gratter la tête.

La réponse époustouflante a laissé les internautes perplexes, tandis que beaucoup ont remis en question leur éducation. Plusieurs utilisateurs ont écrit qu’ils comprenaient enfin l’importance des mathématiques et souhaitaient que quelqu’un leur ait appris cela à l’école.

Pour terminer! Je peux maintenant expliquer de manière cohérente à mon enfant de 10 ans pourquoi les mathématiques sont importantes dans la vie : sans les mathématiques, vous pourriez sans le savoir dépenser plus pour moins de pizza ! — South Jersey Techy (@SJTechy) 7 janvier 2019

Alors, qu’est-ce que vous commandez la prochaine fois que la pizza frappe ?

