Cette astuce Goole Chrome pourrait remplacer les captures d’écran vidéo manuelles

Si vous utilisez le navigateur Chrome de Google, vous disposez désormais d’une nouvelle façon de copier une image d’une vidéo sans prendre de capture d’écran. Jeudi, Google a annoncé une fonctionnalité Chrome appelée « Copier une image vidéo », qui fait exactement ce que son nom suggère : elle copie une image vidéo.

« Vous pouvez faire une pause n’importe où dans une vidéo en cours de lecture dans Chrome et obtenir une copie nette de l’image exacte souhaitée », a écrit Google dans un article de blog.

Pour utiliser cette fonctionnalité, Google demande de mettre en pause la lecture d’une vidéo dans Chrome, de cliquer avec le bouton droit sur l’image vidéo et de sélectionner Copier l’image vidéo dans le menu contextuel. Cependant, si vous essayez de copier une image vidéo depuis YouTube, vous devez mettre la vidéo en pause et cliquer deux fois avec le bouton droit sur l’image (sur Mac, vous devez cliquer deux fois sur la vidéo avec deux doigts) pour sélectionner Copier l’image vidéo.

Google a également écrit que vous pouviez prendre une capture d’écran de l’image vidéo comme vous le feriez normalement, mais cela entraînerait probablement une image de moindre qualité et potentiellement la barre de progression de la vidéo s’étendrait en bas. Cette suggestion implique que Copier l’image vidéo donnera une image plus nette et de meilleure qualité.

