Cette araignée cornue peut vous donner des bestioles effrayantes mais est inoffensive

Les araignées ne sont certainement pas la chose la plus attrayante au monde et elles font partie de ces créatures détestées par la majorité de la population. Ces arachnides visuellement dérangeants peuvent donner des bestioles effrayantes même aux personnes qui ne souffrent pas spécifiquement d’arachnophobie. Ajoutez à cela le fait que la plupart des espèces d’araignées sont très venimeuses. Cependant, si cela ne suffit pas, nous n’avions certainement pas besoin d’araignées à cornes. Oui, croyez-le ou non, il existe une certaine race d’araignées qui a de longues structures en forme de corne et nous pouvons vous assurer que ce n’est certainement pas la meilleure vue.

Cependant, vous serez surpris de savoir que malgré son apparence intimidante, l’araignée Macracantha arcuata est en fait assez inoffensive. Ils ne sont pas venimeux et ne piquent généralement pas les humains. Le regard cornu, selon les biologistes, peut être un mécanisme de défense naturel contre les oiseaux prédateurs ou les lézards qui pourraient essayer de les manger.

Les deux sexes de l’araignée Macracantha arcuata partagent pour la plupart les mêmes caractéristiques. La colonne vertébrale de ces araignées se trouve dans la partie inférieure de leur abdomen. Cependant, chez les araignées femelles, il se déplace vers le haut. Les os de leur colonne vertébrale ne sont pas en 1 mais en 3 paires, soit 6. La paire médiane de ces os est celle qui forme les cornes. Ils se penchent légèrement l’un vers l’autre et sont 3 fois plus gros qu’une araignée, tandis que les quatre autres os sont plus petits. Cela donne à cette araignée une apparence mortelle et pas trop agréable.

En plus de se cacher dans les forêts de notre pays, cette araignée peut également être trouvée dans les forêts de Chine.

