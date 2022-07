Cette application vous “force” à être réel et les mèmes sortent tout droit de Black Mirror

La réalité a commencé à ressembler à un épisode de Black Mirror pour beaucoup de gens, et cela n’augure certainement rien de bon lorsqu’une application sociale doit sortir avec la stratégie indiquée pour vous amener à “être réel”. L’application BeReal est censée faire exactement cela : vous avez deux minutes pour publier des instantanés à partir de votre appareil photo avant et arrière, sans aucune modification, filtre ou horodatage, et vous ne pouvez publier qu’une seule photo par jour. L’application vous envoie une notification à un moment précis pour publier cette photo. Il passe ensuite au public ou à vos amis sur l’application pour juger à quel point c’est “réel”.

Bien que fondée en 2020, l’application Be Real a été catapultée au statut de mème la semaine dernière, et il suffit de dire que Twitter obtient de véritables vibrations “dystopiques” de l’existence de cette application.

Je ne peux pas croire que nous soyons tous si faux qu’ils créent maintenant des applications de médias sociaux qui nous forcent à être nous-mêmes. c’est hilarant. – Connor (@connorfranta) 22 juillet 2022

Musc Elon sur BeReal pic.twitter.com/EbrmFIjICb — saak (@isaak_burum) 16 juillet 2022

BeReal ce BeReal ça, je vous supplie tous d’être BeReal avec un thérapeute – Vibrations démoniaques (@homo_raccoon) 17 juillet 2022

moi tout l’été moi sur bereal pic.twitter.com/EyFt60dsXV – c (@cas2stylish) 14 juillet 2022

Be Real de Nick Nelson pic.twitter.com/TOrBcmFh0E – Netflix Canada (@Netflix_CA) 18 juillet 2022

lève ton putain de cul et poste ton bereal à temps. il semble que personne ne veuille publier son bereal à l’heure ces jours-ci — Mitchell (@twitcheII) 15 juillet 2022

trop tôt 😭😭😭 — aydan tornes (@ aydant02) 18 juillet 2022

“Ouais, téléchargez bereal, c’est amusant de voir ce que font les gens !” les choses que les gens font : pic.twitter.com/uDGr703gzJ — scraniel (@mfscraniel) 15 juillet 2022

L’application BeReal est apparue comme une sorte d’antithèse à l’esthétique Instagram. Selon les données d’Apptopia, cette année seulement, les téléchargements de BeReal ont augmenté d’au moins 315 %, rapporte NPR. Fondée par l’entrepreneur français Alexis Barreyat en 2020, l’application vise à briser la curation offerte par d’autres applications et à essayer de la remplacer par une vision plus intime et non filtrée de la vie des gens. L’application dispose également d’un programme d’ambassadeurs avec lequel elle s’adresse aux étudiants et, semble-t-il, la stratégie semble fonctionner.

