Cette application protège les jeunes yeux des effets de regarder constamment les écrans de téléphone

La pandémie et ses conséquences nous ont tous amenés à passer plus de temps devant les écrans. Qu’il s’agisse d’adultes ou d’enfants, les risques de problèmes de vision ont augmenté. C’est pourquoi Highlab a créé Eyes Keeper, une application pour protéger vos yeux des écrans. Highlab, studio français spécialisé dans la conception et la production d’appareils numériques, a déployé son outil Eyes Keeper pour permettre aux parents de mieux contrôler l’environnement de leurs enfants. Eyes Keeper oblige l’utilisateur de l’appareil à maintenir une distance appropriée lorsqu’il regarde un écran grâce à un système de détection. Si l’utilisateur ne respecte pas la distance nécessaire, l’application floutera l’image jusqu’à ce qu’il y ait un minimum d’espace raisonnable entre l’utilisateur et le smartphone ou la tablette.

Exposition précoce et excessive aux écrans

Passer trop de temps à regarder des écrans est nocif pour les yeux. Le temps d’écran accumulé peut provoquer une fatigue visuelle, des yeux secs ou même favoriser le développement de la myopie. Ce sont parmi les raisons pour lesquelles l’utilisation massive d’écrans et la multiplication des appareils qui s’entassent dans nos foyers inquiètent depuis longtemps le monde de la santé. Pour de nombreux utilisateurs, le temps passé devant un écran est devenu incontrôlable et notre relation à nos appareils est une relation de dépendance, provoquant des déficits de sommeil, de l’anxiété, des troubles de l’attention, des problèmes de mémoire et plus encore.

Les médecins appellent ce nouveau syndrome EEES « exposition précoce et excessive aux écrans ». L’objectif est à terme d’aider les familles à éviter ces problèmes de vision de plus en plus fréquents.

L’application est disponible sur le Google Store, au prix de 3,99 €.

