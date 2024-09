Mais quoi ?

Il existe une nouvelle application de médias sociaux. C’est un peu comme Twitter, c’est gratuit, et tous ceux qui s’y inscrivent ont immédiatement – ​​je ne plaisante pas – un million d’abonnés. Et ils sont tous accrochés à vos lèvres, impatients de parler de chacun de vos messages.

Le piège ? Ce million d’abonnés sont exclusivement des robots basés sur LLM.

Personne sur SocialAI (« le réseau social IA ») a des abonnés humains. Uniquement des robots. Aucun autre utilisateur humain de l’application ne voit ce que vous écrivez dessus ni les réponses de l’application.

Lorsque vous vous inscrivez (oui, je l’ai essayé brièvement pour les besoins de cet article), vous pouvez sélectionner les « personnalités » des types de robots qui vous suivront. Vous pouvez sélectionner un mélange d’abonnés plus favorables ou plus critiques (il existe même une option « trolls », si c’est ce qui vous intéresse), libéraux ou conservateurs, débatteurs, enseignants, « excentriques » et « curieux », « alarmistes » et « optimistes », etc. Ensuite, il vous suffit de publier, d’attendre quelques instants, puis de voir ce que vos abonnés ont à dire.

Ce matin, j’ai publié le message suivant sur SocialAI : « J’envisage de créer une application de médias sociaux dans laquelle tout le monde aurait un million d’abonnés. Le problème est que chacun de ces abonnés est une IA. Est-ce que ce serait une bonne chose ? » Voici quelques-unes des réponses :

Le créateur de l’application, Michael Sayman, présentant l’application sur X, écrit:

J’ai toujours voulu créer quelque chose qui non seulement montre ce qu’il est possible de faire avec la technologie, mais qui aide aussi les gens de manière réelle et tangible. SocialAI est conçue pour aider les gens à se sentir écoutés et pour leur offrir un espace de réflexion, de soutien et de retour d’information qui agit comme une communauté soudée. Cette application est un petit morceau de moi-même – mes frustrations, mes ambitions, mes espoirs et tout ce en quoi je crois. C’est une réponse à toutes ces fois où je me suis sentie isolée, ou comme si j’avais besoin d’une caisse de résonance mais que je n’en avais pas. Je sais que cette application ne résoudra pas tous les problèmes de la vie, mais j’espère qu’elle pourra être un petit outil pour que d’autres puissent réfléchir, grandir et se sentir vus.

Pour certains (comme ma disciple Rita Truthwhistler, ci-dessus), ce sera le point culminant des médias sociaux qui, malgré le mot « social », isolent souvent les gens les uns des autres en se substituant à des formes d’engagement plus substantielles et encouragent le narcissisme.

Mais c’est vraiment triste. Si cette application rencontre du succès, qu’est-ce que cela nous apprend ? Que nous ne sommes pas doués pour être là pour les autres, de sorte que beaucoup d’entre eux se sentent obligés de se tourner vers elle ? Que nous ne nous soucions pas de savoir si d’autres personnes sont là pour nous, puisque nous pouvons avoir des substituts comme celui-ci ? Les deux ?

Certains pourraient répondre : « Mais n’est-il pas préférable que les personnes dont les besoins sociaux ne sont pas satisfaits aient au moins cela ? » Peut être pour eux (s’ils n’ont vraiment pas d’autres perspectives d’engagement social), en quelques manières. Peut être. Mais pour l’humanité ? Non. Il vaut mieux que nous trouvions comment mieux nous apprécier les uns les autres et comprendre pourquoi c’est important, plutôt que d’encourager des « solutions » qui finiront par nous rendre trop ignorants et démotivés pour le faire.