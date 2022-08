Cette application de minuterie est la réponse à vos problèmes de concentration

Il est facile de se laisser distraire ces jours-ci. Entre le travail à distance et les téléphones qui ont tous vos divertissements préférés à portée de main, la concentration peut être difficile à trouver. La forêt L’application, cependant, transforme votre petit appareil de distraction préféré en un moyen utile de rester concentré.

Capture d’écran par Mary-Elisabeth Combs/CNET



Forest est une “minuterie gamifiée”, ce qui signifie que vous êtes récompensé pour l’utilisation de la minuterie. Démarrez le chronomètre en plantant un arbre numérique puis, pendant que le chronomètre tourne, l’arbre grandit.

Ce qui rend cela si puissant pour la concentration, c’est que pendant que l’arbre grandit, votre téléphone est essentiellement verrouillé. Vous pouvez toujours accéder à toutes vos applications, mais cela se fera au détriment de votre arbre. C’est vrai, si vous jouez sur votre téléphone pendant que la minuterie tourne, votre arbre mourra. Chaque arbre que vous cultivez ou non est enregistré dans une forêt où vous pouvez voir tout le temps que vous avez passé à vous concentrer quantifié comme une jolie forêt numérique.

La forêt n’est cependant pas la seule récompense. Plus vous faites pousser d’arbres avec succès, plus vous gagnez de pièces. Ces pièces achètent plus de types d’arbres à faire pousser dans votre minuterie, vous permettant de planter toutes sortes de fleurs, d’arbustes et d’arbres. La croissance de votre arbre dépend de la durée pendant laquelle vous vous concentrez, et bien que les moments spécifiques dépendent de l’arbre que vous cultivez, l’idée générale avec les étapes de croissance est de vous inciter à vous concentrer plus longtemps et à faire pousser des arbres plus grands et plus beaux.

Les pièces, plus important encore, peuvent être utilisées pour planter réel des arbres. Obtenez 2 500 pièces dans le jeu, plantez un arbre réel. Actuellement, la limite pour les vrais arbres est de cinq par utilisateur, mais il est toujours très intéressant que vous puissiez avoir un impact pendant que vous vous concentrez.

Capture d’écran par Mary-Elisabeth Combs/CNET



J’ai beaucoup d’expérience avec Forest, et cela a vraiment fait une énorme différence dans ma vie. Forest m’a été recommandé par un professionnel de la santé mentale pendant un semestre de cours en ligne. J’ai le TDAH et j’ai du mal à me concentrer même lorsque je suis dans un environnement d’étude ou de travail parfait, donc être en dehors de la salle de classe et entouré de tant de distractions pendant que j’essayais de travailler s’est avéré assez difficile.

La forêt fonctionne si bien pour moi en raison de sa rigueur. Je sais que si j’essaye de jouer sur mon téléphone alors que j’ai un timer qui tourne, je vais tuer mon arbre et franchement, ça m’a vraiment dissuadé de fouiner sur Instagram ou TikTok.

Maintenant, une chose qui est frustrante à propos de l’application, c’est qu’elle ne fait pas de grandes exceptions pour les urgences. Vous pouvez complètement désactiver l’aspect tueur d’arbres de la minuterie, mais cela enlève l’incitation utile de ne pas tuer d’arbres. Il y avait des moments où je devais répondre à un SMS ou à un e-mail avec une certaine urgence, et je devais tuer mon arbre et redémarrer mon minuteur pour le faire.

Certes, c’est une petite frustration pour une application qui a été si utile dans ma vie. Revenir sur ma forêt d’arbres à maturité instille un sentiment de fierté et il est utile de voir mon travail acharné quantifié. J’utilise même Forest en dehors d’un cadre universitaire : chaque fois que j’ai besoin d’abandonner mon téléphone et de me concentrer sur quelque chose, je fais pousser un arbre et je me mets au travail.