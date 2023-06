Cette application aide les travailleurs à récupérer des millions de salaires perdus

L’outil a été lancé en octobre dernier avec des tests bêta à New York axés sur l’industrie de la construction, un secteur identifié comme particulièrement en proie aux abus, et a aidé à récupérer 1 million de dollars de salaires perdus, soit plus du double du coût de construction. À la mi-mai, il a été élargi dans le but de donner aux travailleurs des entreprises, de la fabrication au ménage, plus de poids auprès de leurs employeurs.

« En créant un outil juridique numérique indépendant, à but non lucratif, que les défenseurs peuvent partager et utiliser ensemble, nous nivelons vraiment le terrain de jeu pour les personnes qui sont généralement habituées à ce que la technologie soit utilisée contre elles », déclare Camarena.

Le vol de salaire – dans lequel les employeurs lésinent sur les heures supplémentaires ou le salaire régulier, et parfois tout simplement omettent de payer du tout – coûte aux travailleurs américains environ 50 milliards de dollars par an, selon l’Economic Policy Institute. Les procureurs du gouvernement surchargés échouent souvent à poursuivre. Une part importante de ces vols cible les immigrés, légaux et sans papiers, en partie à cause des barrières de communication et de leur manque de pouvoir ou de recours légal. Reclamo ne recueille pas d’informations sur l’immigration, car elles ne sont pas pertinentes pour ses objectifs : la loi fédérale sur les normes de travail équitables et les lois de nombreux États stipulent que les immigrants sans papiers, qui constituent une partie importante de la population concernée, peuvent revendiquer les mêmes protections que n’importe quel autre travailleur.

La situation précaire à laquelle ces travailleurs sont confrontés n’est pas une simple coïncidence, explique Michelle Franco, professeure de l’État de l’Ohio aux racines mexicaines qui étudie les questions de race et de classe dans l’architecture paysagère, une entreprise qui dépend fortement de la main-d’œuvre immigrée. « Les bénéfices réels et la fonctionnalité de ces industries dépendent entièrement de cette précarité », dit-elle.

Reclamo est né des frustrations suscitées par le traitement des immigrés sous l’administration Trump. Le personnel de Justicia n’a pas pu créer de technologie pour modifier les lois fédérales, mais après avoir découvert des articles sur le vol de salaire en 2017, ils ont réalisé qu’il existait d’autres moyens d’aider. Des séries de tests d’utilisateurs, des entretiens avec des organisateurs et des travailleurs de la justice communautaire et d’autres recherches ont contribué à façonner la forme et la fonction de l’application. Les travailleurs accèdent à l’application Web dans un centre de ressources ou avec un organisateur communautaire, il y a donc quelqu’un pour aider au suivi et offrir des conseils juridiques supplémentaires. Les résultats finaux du processus comprennent à la fois une réclamation légale et une lettre à envoyer aux employeurs, ce qui s’est avéré être le moyen le plus rapide de récupérer de l’argent.