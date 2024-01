Cette application adopte une approche inattendue du suivi du sommeil : au lieu d’écouter le son, elle crée le sien

Comprendre notre sommeil peut être la clé pour en obtenir davantage, il n’est donc pas étonnant que les applications de suivi du sommeil soient si populaires. En utilisant le son pour surveiller vos mouvements pendant la nuit, les applications de suivi du sommeil peuvent vous aider à découvrir ce que vous faites pendant que vous dormez sur votre meilleur matelas.

Mais ces applications ont souvent un défaut : les bruits extérieurs – comme une route très fréquentée ou un chien qui aboie – peuvent être confondus avec des sons endormis et fausser vos données. Vague de sommeil, la dernière innovation en matière d’applications de suivi du sommeil, vise à éviter ce problème en renversant la situation. Au lieu de simplement écouter, il crée son propre bruit.

Enfin, peut-être pas exactement du bruit. Sleepwave décrit le son utilisé dans sa technologie brevetée PureWave Motion comme une « onde sonore ultrasonique de faible puissance ». Vous ne pouvez pas l’entendre (et vos animaux de compagnie non plus), mais lorsque vous bougez, vous perturbez l’onde sonore. Le microphone de votre téléphone capte la perturbation, l’application est capable de la reconnaître comme une activité, qu’elle peut utiliser pour créer une image de votre cycle de sommeil.

(Crédit image : Sleepwave)

Même si vous passez vos nuits face contre terre dans votre oreiller, Sleepwave devrait toujours être en mesure de suivre votre repos. “[The user] “La fréquence respiratoire est utilisée pour prédire la phase de sommeil de l’utilisateur.”

Sleepwave résout le gros problème qui touche la plupart des applications de suivi du sommeil : confondre le bruit extérieur avec le mouvement. Mais même si Sleepwave ne pense pas qu’un pétarade de voiture est un ronflement soudain, pourrait-il confondre les réveils nocturnes de votre partenaire avec les vôtres ? Selon Jules, le filtrage des utilisateurs ne devrait pas poser trop de problèmes.

“Les ondes ultrasonores de faible puissance diminuent en force à mesure qu’elles s’éloignent du téléphone, et le signal sera donc plus fort dans une portée d’environ 1 m. Si votre partenaire se lève la nuit, il détectera souvent un mouvement, mais le signal être plus faible que si l’utilisateur principal bouge.”

(Crédit image : Getty)

Sleepwave agit principalement comme une alarme douce, vous réveillant lorsque votre corps est dans une phase de sommeil plus légère. Les utilisateurs peuvent également explorer les données enregistrées, pour en savoir plus sur leurs habitudes et envisager de nouvelles approches du sommeil. Pour ceux qui ont constaté qu’un foyer bruyant rendait les applications traditionnelles de suivi du sommeil essentiellement inutiles, cela a beaucoup de potentiel. Cependant, la technologie ultrasonique peut-elle remplacer même les meilleurs trackers de sommeil : les wearables ?

Pour le moment – ​​probablement pas. Les trackers de sommeil portables sont capables de collecter des données directement à partir de la source (c’est-à-dire vous), pour une lecture précise de votre chronotype de sommeil. La technologie des ondes sonores est peut-être capable de suivre vos mouvements, mais elle ne peut pas fournir la même image approfondie de la qualité globale du sommeil, et même Jules admet que le filtrage des utilisateurs de Sleepwave est un « projet en cours ». Mais si vous recherchez un tracker de sommeil abordable qui ne confondra pas un voisin du dessus avec une nuit agitée, Sleepwave pourrait être la réponse.