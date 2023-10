Cette Apple Watch en or massif à 17 000 $ est complètement obsolète

Vous pouvez acheter une montre de luxe en or et vous attendre à ce qu’elle fonctionne aussi longtemps qu’il y aura un magasin de réparation de montres, mais si vous déboursez des dizaines de milliers de dollars pour une technologie comme cette fameuse Apple Watch en or massif, vous devriez vous attendre à cela. – à terme – ce produit sera mort, défunt, inutile et ne vaudra que l’or qui l’enveloppe.

Ok Google, où est passée la durée de vie de la batterie de ma montre ?

Macrumeurs d’abord a rapporté qu’une prochaine liste de produits obsolètes d’Apple datée du 30 septembre indique que toutes les montres Apple de la série 0 entrent dans la phase « obsolète » de leur cycle de vie. Cela signifie qu’ils ne sont plus éligibles aux réparations dans les Apple Store ou auprès d’autres prestataires de services agréés. De plus, aucune pièce ne sera plus créée pour ces produits.

Il s’agissait notamment des variantes en aluminium et en acier inoxydable de 38 mm et 42 mm de l’Apple Watch. Aux côtés des produits de la série 0, l’Apple Watch Edition en or massif entre également dans les vastes champs Elysées d’Apple. À l’époque, la montre en or massif commençait à 10 000 $ et pouvait coûter jusqu’à 17 000 $.

Pomme a lancé sa première Apple Watch en 2015, et même à l’époque, la société de Cupertino, en Californie, essayait de promouvoir sa marque de luxepour lequel l’ultra-cher, ultra-luxe Apple Watch était un attrait majeur. La montre elle-même était usiné à partir d’un bloc d’or jaune 18 carats ou de l’or rose, et tout, jusqu’à l’épingle du bracelet de montre, était en or. C’était de retour dans un l’époque où Apple voulait être considérée comme la marque de luxe des ultra-richesavec des célébrités comme Beyoncé ajoutent un bracelet à maillons dorés pour accompagner son Apple Watch en or. On ne sait pas encore à ce jour si Apple accordait des bandes d’or à ces personnalités publiques de haut niveau prêtes à se battre pour la marque de luxe d’Apple.

Apple n’est pas resté longtemps dans le jeu de l’or massif. La société a cessé de vendre la montre en or un an après ses débuts, et la montre a disparu du magasin une fois que la société a dévoilé les séries 1 et 2. Au lieu de cela, la société a remplacé son modèle coûteux par une version en céramique à 1 299 $. En 2018, Apple support logiciel abandonné pour l’Apple Watch dorée de watchOS 5 puisque la mise à jour n’était compatible qu’avec watchOS Series 1 ou version ultérieure.

Apple offre une assistance à certains produits pendant cinq à sept ans avant de les mettre sur le marché. liste dite « vintage ». Cela signifie qu’Apple a cessé de vendre ces produits, mais que l’entreprise est toujours disposée à les entretenir. Une fois ces sept années écoulées, Apple place ses produits sur la liste des produits obsolètes, ce qui met fin à toute maintenance matérielle.

Depuis, Apple a changé son attitude à l’égard de sa marque. Le Apple Watch série 9 j’ai évité le bracelet de montre en cuir dans un élan déclaré vers la durabilité. Désormais, l’Apple Watch la plus chère que vous puissiez acheter est la variante Ultra à 800 $, spécifiquement destinée aux utilisateurs de sports de plein air et extrêmes avec un cadre en titane censé être très durable.

La technologie est faite pour mourir. Même si des entreprises comme Apple sont meilleures que d’autres dans soutenir leur produits après la sortie initiale, les grandes technologies ne verront inévitablement aucune raison rentable de prendre en charge un produit plus ancien et obsolète. Naturellement, ceux qui ont les moyens de se lancer dans une Apple Watch en or ne se soucieront pas que leur produit ne fasse pas le travail quelques années après son lancement. Première version. Néanmoins, cela nous rappelle que lors de l’achat d’autres produits coûteux des produits technologiques comme Le prochain casque Vision Pro d’Apple à 3 500 $vous ne devriez pas vous attendre à ce que l’entreprise soutienne votre décision d’achat pour toujours.