Cette annonce de location d’appartement a une règle “Pas de poètes” sans rime ni raison

Un changement mineur d’alphabet peut changer le sens d’un mot et tout le monde à un moment donné de sa vie a commis cette petite erreur. Que ce soit en envoyant des SMS ou en tweetant, les fautes de frappe sont une chose courante à laquelle on peut faire face. Cependant, les choses se compliquent lorsque votre article écrit doit être publié sur une plateforme réputée, que ce soit dans un magazine ou un journal.

Les fautes de frappe peuvent devenir l’une des erreurs les plus embarrassantes que l’on puisse commettre. Un utilisateur de Twitter qui s’appelle Dori Jean a récemment repéré une faute de frappe dans une annonce pour un appartement en location. Bien que l’erreur puisse être qualifiée d’inoffensive, elle est devenue une dose rapide de divertissement pour ses abonnés en ligne. Tout était parfait dans l’annonce imprimée qui informait les lecteurs d’un appartement à louer dans le titre. Cependant, la description de l’endroit est ce qui a volé toute la vedette.

Dans la zone de description, le propriétaire du lieu a décrit le type d’appartement, les conditions à remplir et la disponibilité des dates. “Appartement chambre. Tous les services publics inclus. Pas de poètes. NE PAS FUMER. Disponible le 1er juillet », lire l’annonce imprimée. Une infime négligence de la part de l’éditeur du journal a changé l’une des conditions de “pas d’animaux” à “pas de poètes”, lui donnant ainsi un tout nouveau sens.

Jetez un œil à l’annonce ci-dessous :

what the heck 😆 pic.twitter.com/YnssMBx5hy — dori jean (@ContentAbundant) July 28, 2022

Dès que la photo de la publicité a fait surface en ligne, elle a suscité une réponse tonitruante de la part des internautes. De nombreux utilisateurs ont associé des jeux de mots hilarants à l’annonce imprimée, tandis que l’un d’eux a déclaré: «Les poètes ont un problème avec le feu. Parlant comme quelqu’un qui se débat avec de l’eau bouillante sur une cuisinière, des bougies, etc.

Poets do have a problem with fire. Speaking as someone who struggles with water boiling on stove, candles, and the like… — Caroline E Young (@CarolineEYoung1) July 29, 2022

Un autre a modifié le mot étage et a ajouté : “Les poètes ne veulent pas d’appartements non meublés de toute façon, il n’y a pas d’histoire là-bas.”

Poets don’t want unfurnished apartments anyway, there’s no story there. — Tammy Greenwood (@tc_greenwood) July 28, 2022

Un utilisateur a déclaré que l’annonce était devenue plus attrayante et hilarante avec la faute de frappe : “Je suppose qu’elle est censée dire pas d’animaux ? Mais plus drôle comme ça. Plus important que les non-fumeurs aussi, évidemment.

I assume it’s supposed to say no pets? But funnier this way. More important than the no smokers, too, evidently. — Paul Meloche (@Melocheman) July 28, 2022

Outre les utilisateurs réguliers des médias sociaux, même quelques poètes ont rejoint le fil de tweet viral pour déposer des réponses hilarantes. L’un d’eux a convenu que les poètes demandent beaucoup d’entretien, “les poètes demandent beaucoup d’entretien et ont tendance à laisser des dégâts.”

Poets are high maintenance and tend to leave a mess. — Postmodern Malone (@3vilbasterd) July 28, 2022

Un autre a plaisanté: “Ils savent que nous ne pouvons pas payer le loyer.”

They know we can't afford rent. — Elaine Belz (@ElaineBelz) July 28, 2022

Un autre a creusé sournoisement la faute de frappe et l’a qualifiée de “sagesse des âges”.

Wisdom of the ages. — A. Bickham (@godot_wf) July 28, 2022

Découvrez quelques autres réponses ci-dessous :

Le tweet viral a recueilli plus de deux cents retweets sur l’application de micro-blogging.

