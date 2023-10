Cette année, un nombre record de 400 000 migrants à destination des États-Unis ont traversé la dangereuse jungle du Darién : NPR

basculer la légende Manuel Rueda

BAJO CHIQUITO, Panama — Bajo Chiquito est un petit village indigène construit le long d’une rivière. C’est le premier endroit que les migrants à destination des États-Unis atteignent au Panama, après avoir effectué un voyage dangereux à travers la jungle du Darién.

Ici, des centaines de personnes font la queue sous un soleil de plomb, en attendant de s’enregistrer auprès des agents d’immigration panaméens qui saisissent les noms de chacun sur des ordinateurs.

Les migrants sont épuisés et déshydratés après avoir traversé la forêt tropicale pendant plusieurs jours. Mais les agents de Bajo Chiquito ne disposent que de trois ordinateurs portables pour gérer la foule. Et même si presque tout le monde ici est autorisé à entrer au Panama pour quelques jours, nombreux sont ceux qui se plaignent de l’attente.

« C’est horrible », a déclaré Valeria Aponte, une migrante vénézuélienne qui faisait la queue depuis deux jours. Comme la plupart des gens ici, elle n’avait pas l’intention de rester au Panama. Elle se dirigeait vers les États-Unis. « Il n’y a pas de numéro, ni rien, et si nous quittons la file, nous perdrons notre place », a déclaré Aponte, accroupie par terre parce qu’elle était épuisée d’être debout.

Le Darién Gap, la dangereuse étendue de jungle sans route qui s’étend entre l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, connaît une fois de plus une augmentation du nombre de traversées.

Malgré un accord soutenu par les États-Unis avec la Colombie et le Panama pour «mettre fin au mouvement illicite« Le long de cette route, le nombre de migrants empruntant les sentiers de la jungle a atteint un niveau record. Au cours des neuf premiers mois de cette année, 400 000 migrants ont traversé le Darién pour se rendre aux États-Unis, ont récemment déclaré des responsables panaméens, un forte augmentation par rapport à près de 250 000 personnes qui a fait le voyage tout au long de l’année 2022.

Le grand nombre de points de passage a créé une crise humanitaire à laquelle les gouvernements de la région ont du mal à faire face. Le Panama a décrit la situation comme une menace pour sa sécurité nationale. Et plus au nord, le Costa Rica voisin a déclaré un état d’urgence alors que des milliers de migrants en mauvaise santé et sans argent se retrouvent bloqués dans ses villes frontalières.

Environ un quart de ceux qui font le voyage sont des enfants, selon UNICEF. Et les criminels volent souvent les migrants sous la menace d’une arme en cours de route.

Médecins sans frontières, un groupe qui aide les migrants à sortir de la jungle, affirme qu’au cours des six premiers mois de cette année, il a traité 216 femmes et filles qui ont été agressées sexuellement sur la route. Pendant ce temps, les agents de santé panaméens se disent débordés par le nombre d’arrivées.

« J’ai soigné des femmes enceintes qui saignaient parce qu’elles avaient perdu leur bébé en cours de route », a déclaré Ariel Garibaldi, médecin qui dirige la petite clinique publique de Bajo Chiquito. Il se compose de deux salles et d’un patio qui sert de salle d’attente. « Il y a aussi beaucoup de personnes souffrant de maladies d’estomac qui ont de très fortes crampes, et même des gens qui ont été attaqués par des abeilles africaines. »

Il a ajouté que certaines personnes se sont évanouies alors qu’elles faisaient la queue pour être enregistrées par les autorités panaméennes, en raison de la déshydratation et de la chaleur extrême.

« Cela peut être très dur certains jours, parce que nous manquons de médicaments » comme les analgésiques et les antibiotiques, dit-il.

La traversée du Darién Gap peut prendre de trois jours à une semaine. L’année dernière, au moins 140 personnes ont péri en cours de route, selon le L’organisation internationale de la migration – avec quelques noyades alors qu’ils campaient le long des rivières qui peuvent gonfler la nuit.

Mais des milliers de migrants d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie entreprennent un voyage dangereux pour tenter d’échapper à la pauvreté et à la violence dans leur pays d’origine ou pour rechercher une meilleure qualité de vie.

Delvis Davila, un soudeur vénézuélien, a déclaré qu’il vivait au Chili depuis quatre ans, mais qu’il pouvait à peine couvrir la nourriture et le loyer avec son salaire, tout en envoyant environ 100 dollars par mois à ses filles, qui résident en Colombie. Ainsi, après être revenu au Venezuela pendant quelques mois, il entreprit un long voyage terrestre vers les États-Unis.

« Aux États-Unis, votre travail porte plus de fruits », a déclaré Davila, 36 ans. Il a expliqué qu’il avait fallu quatre jours pour faire le voyage avec un groupe d’amis, après avoir payé aux guides 250 dollars par personne du côté colombien du Darién pour les guider. jusqu’à la frontière panaméenne.

Il a vu huit cadavres de migrants en chemin. « Je ne souhaite ce voyage à personne », a déclaré Davila.

Les Vénézuéliens représentent environ 55 % des migrants qui ont traversé la jungle du Darién cette année, suivis par les Équatoriens et les Haïtiens, selon Département national de l’immigration du Panama. Beaucoup de Vénézuéliens qui font le voyage partent pour la deuxième ou la troisième fois, après avoir lutté pour reconstruire leur vie dans d’autres pays d’Amérique du Sud.

« Avec ma femme, nous avions acheté du matériel pour démarrer une entreprise », a déclaré Douglas Muñoz, un migrant vénézuélien vivant en Équateur depuis trois ans. « Mais ensuite, l’économie a ralenti et les gangs ont commencé à exiger des extorsions. La situation devenait aussi grave que le Venezuela. »

Certains défenseurs des droits humains affirment que les politiques des États-Unis et du Mexique poussent de plus en plus les migrants à emprunter cette voie.

Juan Pappier, directeur adjoint de Human Rights Watch pour les Amériques, a déclaré qu’auparavant, les Vénézuéliens et les Équatoriens qui demandaient l’asile aux États-Unis prenaient des vols vers le Mexique, d’où ils se dirigeaient vers la frontière américaine en bus.

Cela a changé l’année dernière, lorsque le Mexique a commencé à demander aux citoyens de ces pays des visas difficiles à obtenir pour la plupart des migrants et des demandeurs d’asile. sous pression de l’administration Biden.

« Les migrants qui ont pris l’avion pour le Mexique pour demander asile aux Etats-Unis sont désormais forcés ou poussés à traverser cette jungle très dangereuse », a déclaré Pappier.

Selon le Département national de l’immigration du Panama, 130 000 personnes – pour la plupart des Cubains et des Haïtiens – ont traversé le Darién en 2021. Le nombre de passages est passé à 248 000. en 2022après qu’il soit devenu plus difficile pour les Vénézuéliens et les Équatoriens d’éviter la jungle du Darién en prenant des vols vers le Mexique.

Pappier a déclaré que si des itinéraires plus sûrs ne sont pas trouvés pour les migrants et les réfugiés d’Amérique du Sud, le nombre de personnes traversant le Darién continuera d’augmenter.

« La situation au Venezuela continue d’être désastreuse. La situation en Haïti continue de se détériorer de jour en jour. Et la violence et la criminalité en Équateur obligent de nombreuses personnes à quitter ce pays », a déclaré Pappier.

L’administration Biden a tenté d’éloigner les migrants de la jungle du Darién en ouvrant en juin trois bureaux en Colombie, connus sous le nom de centres de traitement régionaux, où les demandeurs d’asile du Venezuela, de Cuba et d’Haïti peuvent demander des permis qui leur permettront de se rendre en avion vers le pays. NOUS

Mais le processus pour obtenir des rendez-vous dans ces centres est lent. Le site Internet du programme en Colombie a cessé de recevoir des candidatures pour des rendez-vous en Août après 29 000 les gens ont postulé. Selon les données publiées par le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du Département d’État, 411 personnes originaires de Cuba, du Venezuela et d’Haïti ont été admises aux États-Unis en tant que réfugiés en juillet et août.

Pendant ce temps, environ 2 000 personnes continuent de traverser chaque jour le village de Bajo Chiquito. Après s’être enregistrés auprès des autorités, ils prennent de petits bateaux qui les emmènent à Lajas Blancas, un camp géré par le gouvernement panaméen. Là, ils font la queue pendant des heures pour prendre des bus qui les emmènent vers la frontière avec le Costa Rica, le prochain pays sur la longue route vers les États-Unis.

« Nous devons faire de notre mieux pour nos familles », a déclaré Davila. « Je ne peux pas passer le reste de ma vie à travailler pour presque rien. »