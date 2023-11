Cette année sera “presque certaine” la plus chaude depuis 125 000 ans, selon des scientifiques de l’UE

Kate Abnett couvre la politique climatique et énergétique de l’UE à Bruxelles, rendant compte de la transition verte en Europe et de la manière dont le changement climatique affecte les personnes et les écosystèmes dans toute l’UE. D’autres domaines de couverture incluent la diplomatie climatique internationale. Avant de rejoindre Reuters, Kate a couvert les marchés des émissions et de l’énergie pour Argus Media à Londres. Elle fait partie des équipes dont les reportages sur la crise énergétique européenne ont remporté deux prix de journaliste Reuters de l’année en 2022.

Gloria Dickie rend compte des questions climatiques et environnementales pour Reuters. Elle est basée à Londres. Ses intérêts comprennent la perte de biodiversité, la science arctique, la cryosphère, la diplomatie climatique internationale, le changement climatique et la santé publique, ainsi que les conflits entre l’homme et la faune. Elle a auparavant travaillé comme journaliste environnementale indépendante pendant 7 ans, écrivant pour des publications telles que le New York Times, le Guardian, Scientific American et le magazine Wired. Dickie a été finaliste en 2022 aux Livingston Awards for Young Journalists dans la catégorie reportage international pour ses reportages sur le climat au Svalbard. Elle est également auteur chez WW Norton.