Cette année, les températures mondiales « sans précédent » devraient atteindre un record.

Points clés Les experts affirment que le changement climatique pousse les températures mondiales vers de nouveaux records.

L’année dernière n’a pas été un record, même si la température mondiale était de 1,2 °C plus chaude qu’à l’époque préindustrielle.

L’analyse est basée sur des milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d’avions et de stations météorologiques.

Cette année est en passe de devenir l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température moyenne mondiale de 0,52°C supérieure à la moyenne, selon le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne.

La température mondiale de janvier à septembre est également supérieure de 1,4 °C à la moyenne préindustrielle (des années 1850 à 1900), a déclaré jeudi l’institut, alors que le changement climatique pousse les températures mondiales vers de nouveaux records et que les conditions météorologiques à court terme déterminent également mouvements de température.

Le mois dernier a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec 0,93 °C au-dessus de la température moyenne du même mois de 1991 à 2020, et la température mondiale du mois a été le mois chaud le plus atypique de toute année dans l’ensemble de données ERA5, qui remonte jusqu’en 1940.

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique, combiné à l’émergence cette année du phénomène climatique El Niño, qui réchauffe les eaux de surface de l’est et du centre de l’océan Pacifique, a alimenté de récents records de températures.

« Les températures sans précédent pour la période de l’année observées en septembre – après un été record – ont battu des records d’une manière extraordinaire. Ce mois extrême a propulsé 2023 à l’honneur douteux de la première place – en passe d’être l’année la plus chaude et environ 1,4 °C au-dessus des températures moyennes préindustrielles », a déclaré Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus, dans un communiqué.

« À deux mois de la COP28, le sentiment d’urgence d’une action climatique ambitieuse n’a jamais été aussi critique », a-t-elle déclaré en faisant référence à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques.

Le record précédent appartenait à 2016 et 2020, lorsque les températures étaient en moyenne supérieures de 1,25°C.

La température moyenne de la surface de la mer en septembre, entre 60°S et 60°N, a atteint 20,92°C, ce qui est la plus élevée jamais enregistrée pour septembre et la deuxième plus élevée de tous les mois, derrière août 2023, a déclaré Copernic.

L’analyse du corps repose sur des milliards de mesures provenant de satellites, de navires, d’avions et de stations météorologiques.

L’étendue de la glace de mer en Antarctique est restée à un niveau record pour cette période de l’année, tandis que l’étendue de la glace de mer en Arctique est inférieure de 18 % à la moyenne.