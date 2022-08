Cette année, le McHenry County Water Forum mettra l’accent sur la qualité de l’eau – Shaw Local

La quantité d’eau utilisée dans le comté de McHenry est un problème constant à mesure que les municipalités se développent, mais il en va de même pour le contenu de l’eau elle-même.

Le Forum de l’eau de cette année, organisé par le département de la planification et du développement du comté de McHenry et les défenseurs de l’environnement du comté de McHenry, se concentrera sur la qualité de l’eau, a déclaré Scott Kuykendall, spécialiste des ressources en eau du département du comté.

Le forum, qui aura lieu au McHenry County College le 28 août, aura lieu peu de temps après la publication des résultats d’un rapport de l’US Geological Survey sur la qualité de l’eau dans le comté de McHenry, a déclaré Kuykendall.

“C’est un sujet important”, a déclaré Kuykendall, citant les PFAS et les CEC comme quelques-unes des classes de contaminants et des “produits chimiques éternels” qui peuvent affecter les sources d’eau régionales. Kuykendall a déclaré que le forum se concentrerait sur «l’éventail complet» des problèmes de qualité de l’eau auxquels le comté pourrait être confronté, ainsi que sur les solutions potentielles.

Une évaluation de la qualité de l’eau du comté fait partie d’une étude décennale sur 37 sites de puits d’échantillonnage, et le comté sera informé mardi par l’USGS des résultats préliminaires de l’étude, a déclaré Kuykendall.

Parmi les conférenciers qui présenteront lors du forum figurent Kuykendall, Nora Beck de la Chicago Metropolitan Agency for Planning, l’hydrologue de l’USGS Amy Galaha et Walt Kelly, responsable du Groundwater Science Center de l’Illinois State Water Survey.

Kuykendall a déclaré que le forum pourrait être particulièrement intéressant pour ceux qui possèdent des puits privés et qui souhaitent en savoir plus sur la façon dont ils peuvent gérer ou évaluer la qualité de l’eau de leur puits.

L’événement aura lieu de 17h30 à 20h00 dans l’Auditorium Luecht du MCC. L’entrée est gratuite et l’événement sera organisé par Duke’s Alehouse and Kitchen. Plus d’informations peuvent être trouvées à https://www.mchenrycountyil.gov/county-government/departments-jz/planning-development/water-resources/water-forum.