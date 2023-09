Cette année, la Semaine du climat à New York était plus une question d’action que de paroles

Helen Clarkson, PDG de Climate Group, prononçant un discours de bienvenue lors de la Climate Week NYC 2023. Photo : Erika Kapin

Cela a commencé par une manifestation. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans Midtown Manhattan le dimanche 17 septembre, appelant les dirigeants du monde à annoncer la fin des combustibles fossiles à l’approche du Sommet sur l’ambition climatique des Nations Unies.

La cérémonie d’ouverture de la Climate Week NYC s’est déroulée simultanément dans toute la ville, donnant le coup d’envoi d’une semaine particulièrement industrieuse et bloquée à New York. Le calendrier officiel de la Semaine du climat contenait plus de 400 événements cette année – et, pour les non-initiés, il existe désormais une application mobile gratuite vieille de 2 ans qui aide les participants à parcourir les offres et à concevoir un programme personnel.

On dirait que c’est « l’année des contradictions », a déclaré Helen Clarkson, PDG de l’organisation à but non lucratif. Groupe Climat, dans son discours d’ouverture au Times Center au 242 West 41st Street. « Nous vivons un boom solaire, mais cette année, les forêts du Canada ont été réduites en cendres, obligeant les gens ici même à New York à rester chez eux.

« Alors oui, nous pouvons », a-t-elle déclaré. « … mais le ferons-nous? »

Lorsqu’il s’agit de réduire les émissions de carbone des bâtiments commerciaux – un élément clé de tout effort environnemental de masse – 2023 marque un tournant entre l’établissement d’objectifs et leur mise en œuvre. C’est ce que Clarkson appelle le « milieu désordonné » de la transition énergétique.

Les progrès dans la collecte de données et la consolidation des normes de reporting permettent aux gestionnaires immobiliers de sauter plus facilement dans le train du zéro net. Mais la création de valeur reste une condition préalable pour que les investisseurs et les prestataires de services financiers intègrent le développement durable à leur stratégie d’investissement.

Une enquête menée cette année auprès de 300 foncières par banque britannique HSBC a révélé que les prêteurs restent les gardiens de l’innovation climatique à un degré surprenant. Quarante pour cent des personnes interrogées ont déclaré que l’accès au financement est le principal obstacle à l’amélioration de la durabilité de leur portefeuille immobilier.

Et, dans le secteur des bureaux, la demande d’espace dans des bâtiments à faibles émissions de carbone est en passe de dépasser l’offre de 75 % sur tous les principaux marchés des États-Unis d’ici 2030, JLL (JLL) chercheurs ont découvert dans un rapport publié lors de la Semaine du climat.

La nouvelle prime pour les baux de bureaux durables a commencé à faire son apparition à Londres et à Paris, a noté Guy Grainger, responsable mondial des services de développement durable et ESG de JLL, dans une analyse des résultats.

Ce sont les entreprises locataires qui ont le plus à gagner, a écrit Grainger, car elles savent que « la location d’espaces à faible émission de carbone et la décarbonation de leurs opérations immobilières sont des victoires plus faciles que la lutte contre les émissions de Scope 3 dans leurs chaînes d’approvisionnement ».

Propriétaire industriel Prologis (PLD) a ouvert une nouvelle voie en 2018 en présentant sa lettre d’engagement à l’initiative Science Based Targets, un groupe consultatif à but non lucratif qui valide les objectifs de réduction des émissions du secteur privé à l’aide des normes fixées par l’Accord de Paris de 2015. Ce faisant, Prologis est devenu le plus grand fonds d’investissement immobilier industriel à fixer un objectif d’émissions précis.

Prologis a mis à jour cet objectif l’année dernière, fixant un objectif de zéro émission nette pour les émissions de scope 1, 2 et 3 d’ici 2040. Les catégories de comptabilisation des émissions couvrent toutes les sources produites par une entreprise directement, indirectement et en raison de tous les actifs qu’elle possède. .

« C’est maintenant que tout le travail commence », a déclaré Suzanne Fallender, vice-présidente ESG chez Prologis, qui était panéliste à l’événement « Finance, Real Estate & Sustainability » de JLL au 320 Park Avenue lundi. « Cela touche tous les secteurs de l’entreprise. »

Elle a déclaré que l’objectif actuel de l’entreprise est de construire une capacité solaire suffisante pour produire 1 gigawatt d’électricité d’ici 2025. Cela signifie installer un toit prêt à l’énergie solaire et des branchements pour véhicules électriques sur chaque nouveau développement.

« Notre stratégie d’investissement est que la durabilité et le risque climatique peuvent avoir un impact important sur la performance financière de l’immobilier », a déclaré Gestion de placements LaSalleElena Alschuler, responsable du développement durable de , également panéliste à l’événement JLL.

Lors de panels et d’événements de réseautage à travers la ville, les leaders du développement durable de l’immobilier commercial ont montré peu de réticence à entrer dans le vif du sujet de la loi sur la réduction de l’inflation et d’autres opportunités de financement public aux niveaux national et local.

L’un des premiers projets sélectionnés pour participer au partenariat de conception public-privé à faible émission de carbone de l’Empire Building Challenge est en cours au 345 Hudson à Hudson Square : un immeuble de bureaux commercial datant de 1931 adjacent à Hines» Tour de bureaux ultramoderne et neutre en carbone située au 555 Greenwich. Des tubes serpentins traversent les dalles de plancher du bâtiment et transfèrent la chaleur du sous-sol profond grâce à une technologie développée en Norvège et en Suède.

Un investissement de 5 millions de dollars du Autorité de recherche et de développement énergétique de l’État de New York (NYSERDA) visera à développer une boucle hydronique entre les deux propriétés et, à terme, entre le bâtiment le plus ancien et le chauffage aux combustibles fossiles.

Amener les locataires et les propriétaires à aligner leurs objectifs reste un défi permanent. Cela a été l’une des principales préoccupations de Michael Reed au cours de ses six années à la tête des solutions énergétiques avancées de la NYSERDA.

« Il n’y a rien de nouveau sous le soleil », a déclaré Reed lors d’un panel organisé par Hines dans un amphithéâtre en ciment baigné de soleil au rez-de-chaussée du 555 Greenwich mercredi. « L’incitation fractionnée existe depuis très longtemps. Ce qui change, c’est l’impératif.

Le lendemain, la gouverneure Kathy Hochul a annoncé que l’État de New York s’engagerait à quadrupler les installations de pompes à chaleur d’ici 2030 au nom de l’Alliance américaine pour le climat, une coalition de 25 gouverneurs visant 20 millions d’installations de pompes à chaleur à travers les États-Unis dans le même laps de temps.

« Je ne suis pas sûr que nous soyons au point où vous pouvez en quelque sorte utiliser un programme ou proposer un menu d’éléments pour vous amener là où vous devez aller », a déclaré Ben Rodney, vice-président de la construction de Hines. dans la région Est. « Pour les propriétaires qui n’ont pas le même accès au capital, disposer d’un logiciel permettant de proposer des solutions à un prix inférieur et plus rapidement, je pense, sera extrêmement critique.

« Il sera intéressant de voir quels types d’entreprises deviendront les gagnants dans ce domaine dans les années à venir. »

Abigail Nehring peut être contactée à [email protected].

Tendances des observateurs commerciaux

