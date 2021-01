Joe Schroeder, propriétaire d’un bar à Key West, en Floride, était confronté à un dilemme.

Depuis 23 ans, sa tradition du réveillon du Nouvel An dans la ville la plus méridionale des États-Unis continentaux a attiré des milliers de personnes du monde entier qui affluent pour voir la version de cette ville touristique de la balle tomber à New York: une drag queen nommée Sushi, qui descend d’un stylet rouge de huit pieds au coup de minuit. Mais des gens mouraient partout dans le monde, et pour aider à mettre fin au fléau localement, la ville connue pour sa vie nocturne imprégnée d’alcool a imposé un couvre-feu redouté de 22 heures.

Les réservations d’hôtels dans toute la ville ont chuté d’au moins 10%. Le parti semblait condamné.

En regardant le comédien Red Skelton pour la sagesse, M. Schroeder a déplacé la célébration de minuit de trois heures.

«Tout comme il est 17 heures quelque part, nous disons:« Il est minuit quelque part »», a déclaré M. Schroeder. «C’est le Nouvel An quelque part dans le monde à 21 heures, je pense aux îles Canaries.»

En fait, il s’agit de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich, un territoire britannique dans le sud de l’océan Atlantique.