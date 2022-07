“Cette année, la Coupe Durand est beaucoup plus grande qu’avant”: Dipendu Biswas du Mohammedan SC

La nouvelle saison de football indienne plus longue commence avec le plus ancien tournoi en Inde – la Coupe Durand. Lors de la 131e édition du tournoi, nous verrons les onze équipes de la Super League indienne (ISL) ainsi que cinq clubs de la I-League et quatre équipes des forces armées indiennes en compétition pour la Coupe Durand, le Trophée Shimla et la Coupe du Président.

Les géants de Kolkata ATK Mohun Bagan et East Bengal s’affronteront lors du match d’ouverture le 16 août au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, la finale étant également prévue au même endroit le 18 septembre.

Aux côtés du stade Salt Lake ou VYBK et Kishore Bharati Krirangan à Kolkata, le stade Naihati dans le district nord 24-Parganas du Bengale occidental, la Coupe Durand sera également jouée au stade Indira Gandhi Athletic de Guwahati et au stade Khuman Lampak d’Imphal.

Dans une interview, le directeur technique du Mohammedan Sporting Club, Dipendu Biswas, s’est ouvert sur sa défaite en finale l’année dernière, sur le fait de jouer contre des équipes de l’ISL et sur quelques souvenirs de la Coupe Durand.

Cette fois, ce sera une bataille entre les équipes I-League, ISL et Army. Vos vues?

L’année dernière, la finale Durand était entre les équipes I League et ISL. Alors que Mohammedan SC a mené un combat égal contre le FC Goa, Mohammedan a perdu le match après avoir encaissé un but dans le temps supplémentaire. Cependant, dans la Coupe Durand de cette année, toutes les équipes entreront sur le terrain avec beaucoup plus de préparation. Donc, cette fois, on comprendra quelle équipe est la meilleure ISL ou I-League.

Vos souvenirs de la Coupe Durand ?

En 1995-96, j’ai participé à la Coupe Durand pour Tata Football Academy. J’ai marqué contre Mohun Bagan en demi-finale cette année-là. Ce match a été le tournant de ma vie de footballeur. Donc, à partir de cette Coupe Durand, j’ai été établi dans le football indien. C’est pourquoi la Coupe Durand est toujours un tournoi spécial pour moi.

L’opposition la plus difficile rencontrée en Coupe Durand ?

Quand j’ai joué contre Durand au cours de ma carrière de joueur, je pense que l’adversaire le plus coriace était la Tata Football Academy. Et en tant que chef d’équipe, le FC Goa semblait être un adversaire coriace en finale l’an dernier.

La Durand Cup étant l’ouverture de la saison en commençant par le Derby de Kolkata. Tes pensées?

Comme la Coupe Durand commence par un match de derby, ce sera un avantage que ce Durand se répande rapidement parmi les amateurs de sport. Donc dès le début, je pense qu’il y aura un engouement supplémentaire pour la Coupe Durand.

Coupe Durand hier et aujourd’hui. Que pensez-vous de la Coupe Durand de cette année ?

Auparavant, la Coupe Durand était centrée uniquement sur la ville de Delhi. Et ce tournoi se tenait principalement en hiver. Mais maintenant, la Coupe Durand s’est propagée dans différents États de l’Inde. On peut donc dire que cette année Durand est bien plus gros qu’avant.

La Coupe Durand est une excellente plateforme pour les jeunes. Vos vues?

C’est pourquoi la Coupe Durand est un tournoi spécial pour les footballeurs juniors. Lorsque nous étions à la Tata Football Academy, nous avons choisi ce tournoi comme base du football indien. Moi, Deepak, Mahesh, Renedy nous venons tous de ce Durand. Et maintenant, la saison commence avec ce tournoi. Ainsi, les footballeurs juniors peuvent faire leurs preuves en Coupe Durand et assurer leur place en ISL.

Message aux fans qui suivront le tournoi cette saison ?

Cette année, Durand compte 11 équipes ISL, cinq équipes I-League et quatre équipes Army. La Coupe Durand de cette année va donc être très agréable. D’ailleurs, étant Durand des trois villes, je pense que l’affluence sera suffisante. Cependant, comme la plupart des matchs se déroulent à Kolkata, je voudrais faire appel aux amateurs de sport du Bengale pour qu’ils viennent sur le terrain et encouragent les équipes.

Comment le football indien s’est-il développé cette année ?

Durand se déroule cette fois avec 20 équipes, toutes les équipes se préparent pour le tournoi. Alors cette année, Durand est plus compétitif que jamais. Plus un tournoi est compétitif, plus le football indien progressera.

