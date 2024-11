Cette année électorale, les Américains consacrent leur vote à leurs enfants et petits-enfants

Alors que les Américains de tout le pays ont voté en nombre record avant les élections de mardi, il est devenu clair qu’ils sont motivés, sans doute comme jamais auparavant.

Certains électeurs partagent désormais des explications intimes sur ce qui les a poussés à se rendre aux urnes, publiant en ligne que leur vote était dédié à quelqu’un d’autre, généralement un enfant ou un petit-enfant incapable d’exercer ce droit.

Ce sentiment dépasse les frontières politiques, les partisans de la vice-présidente Kamala Harris et de l’ancien président Donald Trump partageant en ligne des hommages à leurs proches après le vote.

« J’ai déposé un bulletin de vote dans la boîte aux lettres aujourd’hui. C’était ma signature sur le formulaire. Mais c’est le vote de ma fille que j’ai placé dans l’enveloppe », a écrit David Frum sur X (anciennement Twitter) la semaine dernière. La fille de Frum, Miranda, est décédée plus tôt cette année à l’âge de 32 ans.

Frum, rédacteur pour The Atlantic et ancien rédacteur de discours du président George W. Bush, a déclaré à NBC News que Miranda « se serait beaucoup souciée du droit à l’avortement », à la fois du droit à l’avortement et du « droit de ne pas être surveillé ». .»

J’ai déposé mon bulletin de vote dans la boîte aux lettres aujourd’hui. C’était ma signature sur le formulaire. Mais c’est le vote de ma fille que j’ai placé dans l’enveloppe. – David Frum (@davidfrum) 27 octobre 2024

«Je sais ce qu’elle aurait ressenti à propos de tout cela, à quel point elle aurait été bouleversée et à quel point elle aurait été déterminée à faire entendre sa voix. Comme elle ne peut pas faire entendre sa voix elle-même, je dois utiliser ma voix », a-t-il déclaré.

Le message a reçu quelque 30 000 likes et une vague de réponses de la part d’autres personnes qui ont déclaré qu’elles aussi voteraient pour leurs proches cette année.

David Frum et sa fille Miranda, décédée plus tôt cette année.

Audra Worlow, qui a une fille de 2 ans et vit à Broadview Heights, Ohio, a écrit dans un article sur X à ses plus de 15 000 abonnés qu’elle « votait pour les vestiaires, les toilettes et les équipes sportives de ma fille ».

« Sa liberté d’exister en public sans craindre de savoir où utiliser les toilettes est sur le bulletin de vote », a écrit Worlow sur X.

Elle a déclaré à NBC News qu’elle avait voté démocrate pendant de nombreuses années avant de changer de parti pendant la pandémie et qu’elle voterait pour Trump cette année.

« Les deux partis semblent vouloir emmener les gens dans une direction totalement différente », a déclaré Worlow, 33 ans.

« C’est juste un combat constant pour avoir à nouveau des espaces non mixtes. Les espaces non mixtes sont une question très importante pour moi, personnellement, pour ma fille », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle craignait d’envoyer sa fille à l’école publique lorsqu’elle grandissait.

«Je considère cela comme un grave problème de sécurité», a-t-elle déclaré.

Je vote pour les vestiaires, les toilettes et les équipes sportives de ma fille. Sa liberté d’exister en public sans craindre de savoir où utiliser les toilettes est en lice. – Audra Worlow 🇺🇸 (@audrawrongspeak) 24 octobre 2024

Selon elle, d’autres problèmes qui motivent sa décision de voter pour l’avenir de sa fille sont l’inflation et le prix des produits d’épicerie, ainsi que sa position contre les politiques de vaccination obligatoires pendant la pandémie de Covid.

Malgré leur nature plus personnelle, les dédicaces reflètent souvent les principales questions qui préoccupent les électeurs de tout le pays, notamment les droits reproductifs et l’économie.

Cheryl Mooney, démocrate et mère de trois enfants à Hendersonville, Tennessee, a écrit dans un article sur X la semaine dernière qu’elle votait pour sa fille LGBTQ qui est trop jeune pour voter à cette élection et pour les droits reproductifs de ses enfants.

Mooney, 52 ans, a déclaré qu’elle était une « démocrate forte depuis des années » et qu’elle s’était toujours souciée de la liberté reproductive des femmes et des droits LGBTQ, « surtout lorsque ma fille de 15 ans s’est révélée lesbienne » il y a plus d’un an.

« Je suis terrifiée à l’idée que ma fille n’ait pas le droit d’épouser quelqu’un un jour. C’est navrant », a-t-elle déclaré.

Mark Lyon, un grand-père républicain de six enfants originaire de Port Jefferson, Long Island, à New York, a déclaré qu’il voterait pour Trump cette année pour « mon fils, mes filles et mes petits-enfants ».

« Je veux qu’ils puissent être libres et pouvoir prendre leurs propres décisions sans que le gouvernement n’interfère », a déclaré Lyon, 73 ans, citant l’immigration et l’ordre public parmi les principales questions.

« Ces gens qui sont aux commandes aujourd’hui ont une vision complètement différente de ce que devrait être le monde », a-t-il déclaré.

Jon Cooper, un influenceur démocrate sur les réseaux sociaux et ancien législateur du comté de Suffolk, à Long Island, a déclaré dans un article sur X la semaine dernière qu’il avait voté pour Harris et le gouverneur du Minnesota Tim Walz et d’autres démocrates lors du scrutin.

« J’ai choisi la liberté, la décence et la démocratie – ainsi qu’un avenir brillant, juste et prospère pour mes cinq enfants et futurs petits-enfants », a-t-il écrit.

Cooper a déclaré cette semaine que lorsqu’il avait voté pour Harris la semaine dernière, il « le faisait en grande partie pour montrer mon engagement en faveur de leur bien-être et, plus important encore, en faveur d’une vision d’un monde meilleur pour les générations futures ».

« Pour moi, au moins, cela signifie donner la priorité aux valeurs et aux politiques qui façonneront leur vie, qu’il s’agisse de protéger la liberté reproductive ou de lutter contre le changement climatique ou, comme beaucoup le pensent, d’assurer la survie de notre démocratie », a déclaré Cooper, 69 ans. Il s’agit de créer une société dans laquelle ils peuvent prospérer et profiter des libertés et des opportunités qui ont toujours défini le rêve américain. »

Il a ajouté qu’il avait également vu et entendu de nombreuses autres personnes dire qu’elles consacreraient leur vote cette année à leurs générations futures.

« C’est un refrain constant », a-t-il déclaré.

« Mon vote et celui de tant d’autres, ce n’était pas seulement pour le présent, mais c’était aussi un investissement dans l’avenir, et il s’agissait d’honorer la responsabilité que je pense que nous partageons tous, de transmettre un monde sûr. et juste et équitable et cela permettra à mes enfants et futurs petits-enfants de réaliser pleinement leur potentiel », a-t-il déclaré.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com