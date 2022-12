Cette année, de toutes les années, nous avions besoin d’un mème délicieusement inutile sur negronis | Hannah Jane Parkinson

“Negroni. Sbagliato… avec du prosecco dedans. Avant octobre, c’était une commande occasionnelle pour le buveur le plus averti. Après octobre, c’est devenu l’une des phrases les plus recherchées sur Google au monde, les mots cousus sur des casquettes et des pulls molletonnés, la pièce maîtresse de millions de vues sur les réseaux sociaux, la carte de visite des personnes LGBT dans le monde.

L’une des plus grandes choses d’Internet est sa capacité à transformer des événements apparemment anodins ou quotidiens en sources d’intrigue profonde, de scandale ou d’hilarité. C’est, avec l’acquisition de connaissances légitimes, à quoi sert Internet. C’est ce qui en vaut la peine, juste au moment où vous pensez que les trolls de droite et les gens qui copient les tweets mot à mot gagnent.

Comment tout cela correspond-il à la capture d’écran que j’ai choisie comme photo de l’année ? Une photo que mon iPhone n’arrête pas de vomir comme l’un de mes “souvenirs” clés comme s’il s’agissait d’un événement marquant dans ma vie, alors qu’elle n’existe que depuis deux mois ? Permettez-moi de vous expliquer. Ou essayez.

House of the Dragon était l’un des plus grands spectacles de l’année, un spin-off de l’immensément populaire Game of Thrones. Pour le promouvoir, HBO a publié un style “apprendre à vous connaître” entretien entre ses coéquipiers britanniques Olivia Cooke (qui joue la reine Alicent Hightower) et Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen).

Une question était : « Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ? ». Et puis, lisant sa carte aide-mémoire, Cookie a demandé à D’Arcy : “Quelle est votre boisson préférée ?”

« Un négroni. Sbagliato… avec du prosecco dedans », a-t-elle répondu.

C’est comme ça que D’Arcy l’a dit. La pause initiale. Les tons anglais exagérés du verre taillé. Le rythme entre négroni et sbagliato. Une légère inclinaison de la tête. Un penchant ludique et séduisant sur l’élaboration du prosecco. La cadence unique de l’ensemble, une histoire en trois parties.

Et la réponse de Cooke, dans des tons mancuniens larges : “Oooh, stuunnin’.”

Clip HBO montrant Olivia Cooke et Emma D’Arcy

Vous pourriez penser que ce court échange n’enverrait pas des millions de personnes folles. Et encore.

Difficile d’expliquer pleinement l’alchimie de ce clip. Mais à ce stade, je devrais parler de sa puissance : je n’avais jamais entendu parler ni de Cooke ni de D’Arcy. Je n’ai toujours pas regardé House of the Dragon, et je n’ai vu que trois épisodes de Game of Thrones sur une péniche, à Oxford, il y a 10 ans. Et ça m’a quand même eu.

Les facteurs contributifs incluent probablement la véritable chimie de l’amitié et du flirt entre Cooke et D’Arcy. Le signe de tête impatient et approbateur que Cooke fait alors qu’elle commence à dire: “J’allais dire la même chose”, avant que D’Arcy n’ajoute le avec du prosecco dedans torsion et l’arrête dans son élan. La combinaison chemise et cravate surdimensionnée et assortie que D’Arcy porte, comme un écolier au bal.

Dans un monde de guerre, de Premierships de Liz Truss et de turbulences économiques, nous aspirons à la distraction, et le scintillement dans les yeux de D’Arcy, l’enthousiasme de la réponse de Cooke, l’était.

Les femmes gays et bisexuelles en particulier sont rapidement devenues obsédées par NSWPII (comme je vais maintenant l’appeler). D’Arcy (qui se définit comme non binaire) est chaud, de la même manière que quelqu’un avec une oreille percée et une oreille percée est chaud. Et Cooke est sexy comme quelqu’un qui ressemble à Cooke est sexy. Le tout était juste sexy comme l’enfer, en même temps que sainement amusant et réconfortant (dans une année qui n’a pas été particulièrement réconfortante pour les homosexuels).

“Vous ne pouvez pas épeler negroni sbagliato sans LGBT”, ont plaisanté les fans. “Avez-vous commandé un negroni sbagliato ce week-end, ou êtes-vous hétéro?” était un refrain populaire. TikTok était inondé de plaisanteries sur le thème de Campari.

Bientôt, NSWPII est également devenu courant. Le New York Times a publié un explicateur (tout comme le Guardian). Les critiques de nourriture et de boissons ont proposé leurs suggestions de negroni. Il y a eu un débat sur la question de savoir si “avec du prosecco dedans” était redondant. (Cas pour : un negroni sbagliato est presque toujours fait avec du prosecco. Cas contre : en italien, sbagliato signifie simplement « embrouillé » ou « erroné ».)

Les recherches Google pour “negroni sbagliato” ont augmenté de 501 %. Mon amie m’a dit qu’elle s’était tenue dans un bar et avait regardé le barman, lorsqu’on lui avait demandé de faire un negroni sbagliato pour probablement la 50e fois cette nuit-là, fermer lentement les yeux, respirer profondément et froisser un reçu qu’elle tenait.

Mes amis et moi avons commencé à lancer des riffs sur NSWPII via WhatsApp. La capture d’écran de “Ooh, stunnin'” de Cooke a été particulièrement utile et adaptable. Mais, aussi, si quelqu’un me demandait si je voulais quelque chose de Pret, ils savaient ce qui allait arriver.

Si vous lisez ceci sans contact préalable avec ce mème, son impact peut sembler complètement déconcertant. De même, si vous savez de quoi je parle, c’est parfaitement logique. Car c’est la joie des mèmes. Ce sont de belles contradictions : des blagues dans lesquelles beaucoup de gens se retrouvent. Chaque fois que le visage d’Emma D’Arcy ou d’Olivia Cooke apparaît sur mon écran de verrouillage dans une discussion de groupe ou une autre, cela donne un petit coup de bonheur. Étourdissant.