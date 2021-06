Cette animation Android 12 Beta 2 est tout

La modification du panneau de notification dans Android 12 Beta 2 est toujours une expérience choquante à chaque fois que je fais glisser la barre d’état vers le bas, même après 24 heures. Mais voici la chose – si vous le faites lentement et regardez l’animation minutieuse que Google a introduite avec, tout va bien dans le monde. Sérieusement, je pourrais regarder ça encore et encore. Le plus lent le mieux aussi.

La diapositive du haut, se transformant en une page de notification tout en révélant les raccourcis des paramètres rapides qui se trouvent derrière, efface lentement l’horloge… c’est tellement bon. Choquant, mais bon. Même le faire glisser vers le haut pour inverser la transformation est satisfaisant.

Les animations sont amusantes.