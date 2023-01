Cette ancienne ville turque abrite la porte de l’enfer ; Savoir comment il a obtenu son nom

Presque toutes les cultures et religions du monde parlent de l’enfer, un royaume où les âmes des personnes qui ont péché dans la vie sont envoyées après la mort pour un châtiment éternel. Chaque culture porte un nom différent, comme Tartare dans la mythologie grecque antique ou Jahannum dans les écritures islamiques. Cependant, savez-vous qu’il existe un endroit sur terre même qui, depuis des siècles, est censé contenir une porte vers l’enfer ? Oui, c’est ce qu’ils disent. Bien qu’il ne s’agisse probablement que d’une métaphore, il y a de bonnes raisons de nommer cet endroit ainsi. Parce que cette porte en Turquie, construite il y a des années, fait mourir mystérieusement quiconque y pénètre, selon la légende.

Selon la BBC, l’ancienne ville turque de Hiérapolis recèle de nombreux mystères que la race humaine commence à peine à découvrir. Les habitants pensent que la porte à l’extérieur d’un temple voisin est en fait l’entrée de l’enfer et que quiconque la franchirait périrait. Personne n’est autorisé à proximité du sanctuaire en raison de ces morts mystérieuses.

Les rois atalides de Pergame ont construit Hiérapolis au deuxième siècle avant JC, et les rois romains en ont pris le contrôle en 133 après JC. La porte de l’enfer est le nom de l’entrée d’un temple construit à l’intérieur de la ville. La légende raconte que le temple abrite les anciens dieux grecs et que l’air toxique qu’ils exhalent s’avère fatal pour tout humain entrant dans le temple.

Il y avait de nombreuses sources thermales à proximité, et on disait que leur eau avait des propriétés magiques. On croyait autrefois que quiconque se baignait dans cette eau serait indemne de maladie.

Même les scientifiques n’ont pas été en mesure de déduire correctement la cause des décès dans ce temple, dédié à Hadès, le souverain du Tartare ou de l’enfer. Ils pensent que de grandes quantités de dioxyde de carbone sont présentes à l’intérieur du temple, probablement sous la surface, mais n’ont pas encore pu en déduire pourquoi.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici