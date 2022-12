Cette ancienne tradition est toujours pratiquée lors des chirurgies cardiaques en Suisse

De nos jours, les médecins sont équipés de toutes les machines, techniques et médicaments nécessaires pour sauver des vies. Mais auparavant, les ressources du secteur de la santé étaient limitées. Pendant les temps antiques et médiévaux, les médecins avaient l’habitude de prier pour la guérison du patient. Mais saviez-vous que les hôpitaux en Suisse continuent d’utiliser une incantation (des charmes verbaux) depuis le moyen âge, connue sous le nom de “Le Secret” pour étancher le sang lors d’une chirurgie cardiaque, à ce jour ?

Selon IFL Science, personne n’a pris la peine d’entreprendre une enquête scientifique sur l’efficacité de ce traitement populaire jusqu’à présent, et cela est probablement dû à la prévisibilité du résultat. Mais de nouvelles recherches ont finalement mis The Secret à l’épreuve, et les résultats sont totalement prévisibles.

L’auteur de l’étude a fait valoir que The Secret fait partie d’une notion mystique de la médecine. C’est une relique de la médecine du Moyen Âge, lorsque la médecine était réduite à sa forme la plus élémentaire et pratiquée par des moines praticiens ou des sorciers sur la base de l’un des miracles décrits dans les évangiles synoptiques comme « Jésus guérissant la femme qui saignait ».

On dit que le processus, qui a été transmis dans Secret, consiste en une formule de guérison ou une prière censée activer des énergies supérieures pour aider à guérir la victime.

Les chercheurs ont examiné les résultats de saignement de 200 patients ayant subi des opérations cardiaques invasives en Suisse pour mesurer l’efficacité de blocage du sang de ce sort caché. Étonnamment, 76% des participants ont estimé que The Secret les empêcherait de saigner sévèrement et ont même demandé à leur chirurgien d’exécuter la cérémonie avant la chirurgie.

Mais le résultat a montré que The Secret ne faisait aucune différence et que les résultats des saignements étaient presque comparables entre les deux groupes.

Fait intéressant, les auteurs de l’étude ont également affirmé que ce charme de sang est couramment exécuté dans la région francophone de la Suisse et qu’il a même été désigné par l’UNESCO comme une pièce du patrimoine immatériel.

