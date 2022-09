Cette ancienne pompière de Windsor a perdu son emploi pour ne pas avoir divulgué son statut vaccinal

Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, Natalie Seal a été saluée comme une héroïne alors qu’elle travaillait en première ligne. Mais après avoir choisi de ne pas divulguer son statut vaccinal à la ville de Windsor, en Ontario, Seal a déclaré qu’elle se sentait « rejetée ».

Seal, qui a été pompier de Windsor pendant plus de 15 ans, est l’un des 20 anciens employés de la ville de Windsor qui poursuivent la société après avoir été licenciés pour non-respect de la politique de vaccination COVID-19 de la ville. Au cours des derniers mois, les mandats de vaccination appliqués par les employeurs ont fait l’objet de critiques, ont été suspendus et annulés dans diverses industries.

La poursuite, déposée le 24 août, prétend que la ville de Windsor a violé les droits constitutionnels des gens et qu’elle a agi en dehors de son autorité.

“Ça pique, absolument, et ça ne pique pas seulement la poche, ça pique jusqu’à l’âme”, a déclaré Seal à CBC News à propos de son licenciement.

“J’ai été assez bon pour travailler pour la ville de Windsor pendant près de deux ans de la pandémie, puis être simplement renvoyé au début de 2022 était déchirant.”

Seal est l’un des 20 autres employés de la ville qui font partie du procès, qui prétend que la ville a violé leurs droits constitutionnels. (Soumis par Natalie Seal)

La politique de la ville, datée de septembre dernier, indique que les personnes entièrement vaccinées ont beaucoup moins de chances de tomber gravement malades à cause du virus et qu’elles “contribuent à arrêter la propagation”.

Dans un e-mail, le porte-parole de la ville de Windsor, Jason Moore, a déclaré qu’ils ne commentaient pas les cas individuels, “surtout en cas de litige”. Mais il a dit que la ville a traité tous ses travailleurs de la même manière lorsqu’il s’agit d’appliquer la politique.

En janvier, la ville a signalé que 104 employés avaient été licenciés pour avoir refusé de se faire vacciner ou de divulguer leur statut. Parmi ceux-ci, 43 étaient des employés à temps plein et 61 étaient des employés temporaires à temps partiel.

Seal n’a pas divulgué son statut vaccinal à CBC News et a déclaré qu’elle refusait de le faire car elle avait droit à la confidentialité médicale.

“J’ai l’impression que la liberté de choix est l’essence même de ce que c’est que d’être Canadien. C’est l’esprit même de ce sur quoi la constitution canadienne a été fondée”, a-t-elle déclaré.

REGARDER: Seal explique pourquoi elle n’a pas révélé son statut vaccinal

Natalie Seal parle de sa décision de ne pas divulguer son statut vaccinal et de ce que cela a coûté Seal dit que la décision a eu un impact sur sa situation financière et celle de sa famille, car elle était la seule source de revenus.

“Nous ne pouvons pas simplement abandonner nos droits et libertés de l’homme quand quelque chose se présente.”

Mais la décision de ne pas divulguer lui a coûté sa carrière et beaucoup de stress, a-t-elle déclaré. Seal était la seule source de revenus pour sa famille de deux enfants de moins de 10 ans et son mari, qui scolarisait leurs enfants à domicile.

“Je maintiens ma décision. J’ai l’impression d’avoir fait ce qui était bon pour moi”, a-t-elle déclaré.

“Aucune honte, culpabilité ou coercition de la part de la ville de Windsor n’allait jamais briser qui je suis en tant que personne ou ce que je crois, et je ne pense pas non plus qu’une entreprise ou un employeur devrait être en mesure de le faire.”

Le syndicat des sapeurs-pompiers fait marche arrière

Selon l’Association des pompiers professionnels de Windsor, la ville a licencié quatre pompiers pour ne pas avoir respecté la politique. Il a déclaré que le syndicat demandait un arbitrage à ce sujet, mais que la date la plus proche était l’année prochaine.

Kris Matton, président de l’Association des pompiers professionnels de Windsor, a déclaré que le syndicat n’était pas d’accord avec la politique de la ville et a déposé sept griefs et deux lettres de protestation.

“C’était une période terrible et j’ai une empathie et une sympathie totales pour nos membres”, a déclaré Matton, ajoutant que chaque fois qu’ils traitent avec des groupes vulnérables de la communauté, ils portent un équipement de protection individuelle.

“Si vous vous inquiétez pour ces quatre [firefighters] autant, OK, ramenez-les et testez-les », a-t-il dit.

Les policiers avaient une politique différente

Matton a également qualifié de “discriminatoire” le fait que la police de Windsor puisse suivre une politique différente de celle des pompiers.

En juillet, les policiers qui n’étaient pas vaccinés ou qui n’avaient pas révélé leur statut ont été autorisés à reprendre le travail après que la Commission de service de police de Windsor ait suspendu sa politique de vaccination.

Dans un courriel, la ville de Windsor a déclaré que les personnes employées par d’autres entités du secteur public pourraient avoir des politiques différentes en place, mais c’est le résultat de lieux de travail et d’employeurs différents.

Il a déclaré que la politique avait été approuvée pour assurer la sécurité de la communauté et que l’administration continuait de “revoir les meilleures pratiques”.

CBC News a demandé au ministère de la Santé et au bureau du premier ministre Doug Ford pourquoi le gouvernement n’appliquait pas une politique cohérente pour les travailleurs de première ligne dans toute la province. Ni l’un ni l’autre n’ont répondu.

Les pompiers de Toronto réintégrés

À Toronto, une bataille similaire s’est déroulée du côté des pompiers.

À la fin du mois d’août, un arbitre a statué que même si la politique de la ville de Toronto était « précieuse », la ville ne l’appliquait pas raisonnablement. La décision a également déclaré que les gens n’auraient pas dû être licenciés immédiatement. L’avocat des pompiers travaille avec l’employeur sur les détails du retour au travail.

Le groupe de Windsor veut que la ville déclare que la suspension ou le licenciement des employés était inconstitutionnel. Il souhaite également que la ville abroge la vaccination comme condition d’emploi et paie des dommages-intérêts généraux de 250 000 $ par demandeur, des dommages-intérêts aggravés de 50 000 $ par demandeur pour «détresse mentale» et des dommages-intérêts punitifs de 1 000 $ par employé par jour depuis le 1er mars 2022. .

L’avocate du groupe de Windsor, Courtney Betty, a déclaré à CBC News que l’affaire de Toronto crée un précédent pour des affaires similaires qui sont en arbitrage.

“Nous sommes très satisfaits de ce précédent et de la [rationality] et la logique va certainement dans le même sens que nous avons également défini notre revendication », a-t-il déclaré, ajoutant que ce procès va encore plus loin en examinant comment les droits et libertés des personnes ont été violés.

Seal a été pompier pendant plus de 15 ans à Windsor. Elle a été licenciée en janvier de cette année. (Soumis par Natalie Seal)

Depuis que la poursuite a été déposée, Betty a déclaré avoir entendu des avocats de la ville de Windsor qui prévoient de comparaître devant un juge et de faire pression pour que l’affaire soit rejetée.

Selon Betty, plus de personnes se sont manifestées depuis le dépôt de la plainte. Il prévoit qu’à la fin de celui-ci, il y aura 30 plaignants impliqués.

Parmi les autres travailleurs de la ville qui font déjà partie du procès, citons des travailleurs de l’éducation de la petite enfance, des analystes de données, un forestier municipal et gestionnaire des forêts et des zones naturelles, plusieurs employés d’Enwin et un travailleur de soutien personnel de Huron Lodge.

Ces personnels ont été mis en congé sans solde en novembre 2021 et les licenciements ont débuté en janvier, selon le réquisitoire du groupe.