Pour une ammonite malheureuse du Jurassique supérieur, ce n’était pas un rêve mais une dure réalité. L’animal est mort complètement nu, hors de sa coquille verticillée, et a été enterré de cette façon. Selon un étude publié récemment dans le Journal suisse de paléontologie, la mort de l’ammonite en a fait un fossile extraordinaire – l’un des très rares enregistrements de tissus mous chez une créature qui est le plus souvent immortalisée sous forme de coquille.

Pour l’œil non averti, le fossile ressemble plus à une peinture impressionniste qu’à une ammonite: un frottis rose en forme de haricot entouré de renflements, de veines et d’ovales. Il a été découvert dans la région de Solnhofen-Eichstätt, dans le sud de l’Allemagne, qui était, à l’époque de l’ammonite, il y a environ 150 millions d’années, un archipel parsemé de lagunes sereines et privées d’oxygène. Ces conditions ont permis à des créatures molles et mortes de sombrer dans la boue indemnes de prédateurs ou de bactéries, selon Christian Klug, paléontologue à l’Université de Zurich en Suisse et premier auteur de l’article.