Cette amitié improbable entre un chien et un agneau vous ravira

Les amitiés ne se créent pas par choix, elles se produisent par le coup du destin. Quand on va à l’école pour la première fois, on ne choisit pas la personne avec qui on veut être ami. Au lieu de cela, nous créons un lien avec quelqu’un presque naturellement. Le règne animal n’échappe pas non plus à la règle. Souvent, de nombreuses vidéos apparaissent sur les réseaux sociaux qui dépeignent des amitiés improbables entre des animaux qui sont un pur régal pour les yeux.

Cette adorable vidéo qui capture le lien inhabituel d’amour et d’affection entre un chien de ferme et un agneau abandonné ne manquera pas de vous faire monter les yeux. Téléchargé sur Instagram par un compte nommé Good News Movement, le visuel désormais viral a touché la corde sensible des internautes.

“CRÉATURES SOIGNANTES : un chien de ferme nommé Max élève un agneau rejeté nommé Beau”, lit-on dans la légende.

La vidéo a été réalisée à la demande d’un utilisateur curieux qui a mis en place un sondage sur Instagram, voulant connaître la raison du lien inhabituel entre un chien et un agneau. La mise en page textuelle du visuel nous emmène à travers la triste histoire d’un agneau nommé Beau qui a été abandonné par sa mère, peu de temps après sa naissance.

La vidéo montre la mère de Beau la repoussant, rejetant son enfant. Cependant, l’agneau a trouvé son véritable ami et son affection maternelle en nul autre qu’un chien de ferme nommé Max. “Elle l’a protégée, l’a nettoyée, a joué avec elle et, surtout, Max l’aimait”, lit-on dans le texte.

Le duo “inséparable” a été vu passer un moment de bonheur ensemble, galoper dans les champs et jouer l’un avec l’autre, Beau prenant certains “traits de chien” et se fondant dans le style de vie de son gardien Max.

Le reste de la vidéo montrait que Max et Beau s’amusaient comme des fous. Ils « se voient encore quotidiennement. Et pourront s’aimer et jouer ensemble pour le reste de leur vie », lit les derniers mots dans l’adorable clip.

La vidéo réconfortante a rendu les internautes trop émotifs, comme en témoignent les nombreux commentaires de la publication. “Eux qui jouent à la fin m’ont eu”, a écrit un utilisateur. “Omgaaaah qui coupe les putains d’oignons ???” s’écria un autre. “Awwww que Dieu bénisse Max”, a fait remarquer un troisième.

La vidéo a recueilli plus de 298 000 likes sur l’application de partage de photos et ça continue. Qu’avez-vous à dire sur ce lien d’amitié magnifique et inattendu ?

