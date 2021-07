Cette Américaine de 21 ans vit avec son fiancé de 43 ans

Quand il s’agit de tomber éperdument amoureux, la plupart d’entre nous ne se soucient tout simplement pas de l’âge. Après tout, ce n’est qu’un numéro. Cela a encore été prouvé par une serveuse de 21 ans de Sierra Vista dans l’État américain de l’Arizona. Iyah Gill et son fiancé, Rafal Kubus, ont un nombre important d’années entre eux. Rafal a 43 ans. Mais Iyah ne trouve pas le grand écart d’âge « bizarre ». En fait, elle dit qu’elle est devenue la meilleure amie de sa future belle-fille, Selene, qui n’a qu’un an de moins, et qu’elles traînent souvent sans Rafal.

S’exprimant sur leur chaîne YouTube, Iyah a rappelé comment Rafal, un agent de change, la fixait sans arrêt pour attirer son attention. Rafal a déclaré avoir rencontré Iyah en avril 2019 dans un bar. Il a admis qu’il pensait que Iyah était plus âgée parce qu’elle était dans un bar.

Au cours des trois premières semaines de leur période de fréquentation, ils ne connaissaient pas l’âge de l’autre. De plus, Iyah ignorait complètement que la fille de son petit ami avait presque son âge. Ce n’est que lorsque Rafal a rencontré la mère d’Iyah qu’elle lui a dit son âge.

Lorsque cette information est sortie, le couple est resté sous le choc. Mais ils sont restés ensemble et ont refusé de laisser leur différence d’âge de 22 ans les gêner.

Iyah a rencontré Selene et ils ont rapidement sympathisé. Comme ils sont tous les deux si proches, ils ont beaucoup en commun comme l’amour pour le shopping, aller au salon et faire du sport. Seline a même emménagé avec son père et Iyah.

https://www.youtube.com/channel/UCbBkyPcrOJjF5aCAoFbbr8g/videos

Grâce à leur amour inhabituel pour l’écart d’âge, Iyah a accumulé un demi-million de followers sur les réseaux sociaux. Le couple se fait poser plusieurs questions curieuses sur leur romance mais ils sont heureux l’un avec l’autre et c’est ce qui compte.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici