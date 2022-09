Cette affiche du concert de Lucky Ali est le moment “Peak Bengaluru” d’Internet

Il peut parfois être difficile de se trouver un colocataire ou un colocataire. Les gens, en particulier les Indiens, ont recours à des moyens bizarres pour accomplir cette tâche. Lors d’un incident similaire, une personne a été vue tenant une affiche lors d’un concert de musique qui disait: «Flat(mates) required. #Bachelorette.

Téléchargé par l’utilisateur de Twitter nommé Shubh Khandelwal, l’incident est maintenant considéré comme “Peak Bengaluru”.

“Vous savez que la situation du logement est mauvaise à @peakbengaluru lorsque cela se produit lors d’un concert Lucky Ali”, lit-on dans la légende de l’image.

Dans l’image, on peut voir le tableau s’élever au-dessus de la foule.

Selon la légende, l’image a été capturée lors d’un concert de Lucky Ali. Regardez par vous-même :

Vous savez que la situation du logement est mauvaise dans @peakbengaluru quand cela arrive dans un concert Lucky Ali pic.twitter.com/jyWjoyq62B – Shubh Khandelwal (@ShubhKD) 25 septembre 2022

Depuis sa mise en ligne, l’image est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 1,5 000 j’aime. Les Tweeples peuvent également être vus Retweetant l’image avec leurs propres légendes. “Il est plus facile de trouver un partenaire de vie à Bangalore, mais il est si difficile de trouver une maison dans laquelle vous aimeriez vivre”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit: “Et si quelqu’un avec une autre bannière disant” À la recherche d’un appartement “aurait été là ->” Fabriqué à Bangalore “.

Un utilisateur de Twitter a commenté: “Je n’ai pas pu voir cela, la scène aurait dû être un peu haute car être au premier rang lui-même était difficile à regarder toute la scène.”

Pendant ce temps, dans une autre histoire de “Peak Bengaluru”, une histoire d’amour est devenue virale après avoir été partagée sur Twitter. Selon un utilisateur de Reddit, il a rencontré sa femme très proche de Sony World Signal, où ils sont devenus amis. Il la déposait un jour lorsque la construction du pont aérien d’Ejipura les a obligés à rester bloqués dans les embouteillages. C’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de choisir un itinéraire différent loin de la zone bloquée car ils avaient tous les deux faim. C’est à ce moment-là qu’ils sont allés dîner ensemble et c’est ainsi que leur histoire a commencé.

“Les meilleurs trucs de tiroir sur Reddit aujourd’hui”, a écrit un utilisateur de Twitter partageant l’histoire.

