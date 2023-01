Cette adresse de livraison unique fera même de Google Maps Facepalm

Même si le GPS est devenu un outil indispensable pour naviguer sur des routes inconnues, on ne pouvait s’empêcher de demander son chemin aux commerçants locaux pour plusieurs raisons. Pour résoudre ces problèmes, les applications de commerce électronique demandent des adresses et des emplacements exacts pour faciliter la tâche du personnel de livraison. Cependant, une personne a pris l’option d’adresse beaucoup trop au sérieux. Une image qui devient virale sur Internet montre un colis de livraison avec une ligne d’adresse très unique.

L’adresse de livraison du colis à Jodhpur, Rajasthan, était imprimée sur l’étiquette et se lit comme suit : “Bhikharam, Hari Singh Nagar Gilakor gaav se 1 km pahle côté droit apne khet ka gate h lohe ka gate h paas mr ek chhoti fatak h or gate ke paas kala mungiya dala huaa h waha aake phone kr dena me samne aa jaunga Jodhpur District, 342312 Rajasthan ». En plus de cette adresse unique, la légende du message Twitter se lit comme suit : “Livraison wala marte dam tak iska adresse yaad rakhega”.

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

Le tweet a recueilli plus de 92 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont été divisés après avoir vu le message. L’un des utilisateurs a écrit: “D’où viennent ces gens avec des emojis qui rient”.

Un autre utilisateur a écrit : « Arey. koi taqleef nhi dena hai livraison wale ko ».

Un utilisateur a dit en plaisantant qu’il essaierait également d’écrire une telle adresse. “Hum bhi essaie karenge”

Auparavant, une vidéo du livreur dansant sur une chanson de Bollywood était devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut voir un homme vêtu d’un t-shirt Zomato rouge danser sur les rythmes du hit des années 1990 “Sapne Mein Milti Hai”, qui était joué lors d’une réception de mariage. La vidéo a commencé par un aperçu d’un cadre de Zomato dansant sur la chanson d’ Asha Bhosle et Suresh Wadkar du film Satya , à laquelle les invités du mariage ont été vus secouant une jambe en tenue traditionnelle. L’individu derrière la caméra a enregistré les deux côtés à travers la vitre et l’a décrit comme “sain”. Regardez la vidéo ci-dessous.

https://www.instagram.com/p/CmimlngqspJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

Le message a recueilli plus de 148 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne.

