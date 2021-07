Cette adorable vidéo présente un tatou qui ressemble à de vrais Pokémon

Les Pokémon sont appréciés des adultes comme des enfants sous forme de jeux vidéo ou de personnages de dessins animés. L’un de ces Pokémon est basé sur un animal réel, le tatou. Ces animaux sont considérés comme considérablement mignons. La vidéo suivante montre cet adorable animal démontrant sa capacité à se protéger en se fermant complètement à l’aide de son armure.

Pour la plupart, le travail à domicile est devenu une routine ennuyeuse sans aucune chance de sortir, mais des vidéos comme celles-ci peuvent montrer des merveilles de la nature sans avoir à sortir. Cet animal qui ressemble à un vrai Pokémon a conquis le cœur de beaucoup avec son adorable museau et sa queue.

La vidéo a déjà plus de 2,6 lakh likes, et le nombre augmente à un rythme étonnant, les gens partageant les merveilles de la nature avec leurs proches. La vidéo a été partagée par la page officielle de jayprehistoricpets.

L’excitation dans la voix de l’homme tenant l’animal ne fait que souligner la gentillesse de la vidéo. Alors que la plupart des tatous ont une couleur brunâtre, cette créature particulière est jaune vif et fait se demander quels autres joyaux cachés incroyables existent dans le monde.

Leur taille et leur couleur vont des tatous de fées roses de couleur saumon de 6 pouces de long aux tatous géants brun foncé de 5 pieds de long. D’autres sont noirs, cramoisis, gris ou jaunâtres. Contrairement à la croyance populaire, tous les tatous ne peuvent pas s’enfermer dans leur carapace.

« Hé, c’est un pokémon Sandshrew », a écrit un utilisateur d’Instagram. Quelques autres ont également mentionné le même personnage du dessin animé pokémon. « Il est tellement parfait », a déclaré un autre commentateur. « Comme pokemon mignon », a plaisanté un troisième d’une série de tels commentaires basés sur la gentillesse de la créature.

Les tatous aiment les environnements modérés et chauds, tels que les forêts tropicales, les prairies et les semi-déserts. Le froid est leur ennemi juré en raison de leur faible taux métabolique et de leur manque de réserves de graisse, et les épidémies de température excessive peuvent anéantir des colonies entières.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici