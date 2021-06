Cette adorable photo d’un écureuil et d’un oiseau sur un banc de parc est tout simplement trop mignonne pour être manipulée

Dans une autre photo d’animaux adorables faisant des rondes sur Internet, un écureuil et un oiseau sont vus en train de prendre leur repas ensemble dans la neige. L’image incroyable qui a été partagée par une page Twitter intitulée « Une page pour vous faire sourire » a étonné les internautes. Sur la photo, un écureuil et un oiseau peuvent être vus assis sur des bancs de parc miniatures recouverts de neige et s’amusant à grignoter des noix. Le message est sous-titré « Pique-nique avec des amis » et est surchargé de gentillesse. Bien que nous ne puissions peut-être pas profiter de la compagnie de nos amis pendant le déjeuner en raison de la pandémie, il semble que les animaux passent certainement un bon moment avec leurs amis. Vous serez certainement envieux après avoir vu cette sortie pique-nique.

Ce n’est pas la première fois qu’une vue aussi rare émerveille les internautes. Plus tôt, une vidéo virale d’un homme et d’un oiseau partageant de la nourriture dans la même assiette avait attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. La vidéo a été partagée par un utilisateur d’Instagram nommé Megharaj Desale où l’on peut voir un oiseau manger de la nourriture dans la même assiette qu’un homme. Le clip commence avec un homme prenant son repas dans un petit restaurant ou un Dhaba lorsqu’un oiseau vient à sa table et commence à manger de la nourriture dans son assiette. Mais ce qui a étonné les internautes, c’est que l’homme a laissé l’oiseau manger dans son assiette au lieu de le chasser.

Le message a recueilli plus de 2,9 lakh de likes et des tonnes de commentaires. Beaucoup de gens ont appelé l’homme vraiment gentil car il a permis à un oiseau affamé de manger de la nourriture avec lui. Un utilisateur a écrit: « Bird a sélectionné un homme de bon cœur, c’est un homme bon » tandis que d’autres ont laissé tomber les émojis du cœur.

