Cette adolescente a écrit un livre sur ce qu’elle a ressenti lorsque sa mère a été expulsée vers le Mexique

Estela Juarez, 14 ans, qui a écrit un livre pour enfants sur la déportation de sa mère Alejandra vers le Mexique, est de retour avec sa mère mais dit que sa famille continue de souffrir des effets de la séparation familiale.

« Je veux devenir sénateur un jour pour changer les lois sur l’immigration », déclare Estela AUJOURD’HUI.comajoutant qu’elle écrit son deuxième livre, un roman pour jeunes adultes sur ses expériences de vie.

«Jusqu’à ce que quelqu’un écoute« , a été publié par Macmillan le 13 septembre 2022 et co-écrit avec Lissette Norman. Le livre est un souvenir des souvenirs d’enfance d’Estela : apprendre que sa mère n’avait pas de papiers (« un homme du gouvernement est venu chez nous » ), voir Alejandra être expulsée vers le Mexique (« C’était comme si quelqu’un nous avait déchirés en deux ») et vivre séparément.

« J’étais un nuage – un nuage sombre qui reste assis et reste », a écrit Estela.

En 2021, après avoir vécu trois ans séparée de sa famille, Alejandra, 44 ans, a obtenu une libération conditionnelle humanitaire d’un anqui a été prolongée jusqu’en mai 2023. Alejandra dit qu’elle a obtenu une autre prolongation jusqu’en mai 2024.

Elle est maintenant de retour à Davenport, en Floride, où elle vit avec son mari, Temo Juarez, un vétéran de l’armée, citoyen américain naturalisé, et ses filles Estela et Pamela, 21 ans. Son avenir étant incertain, Alejandra a décidé de ne pas présenter une nouvelle demande de libération conditionnelle pour raisons humanitaires lorsque son statut sera atteint. expire l’année prochaine.

« J’envisage soit de déménager au Canada avec un visa étudiant, soit de retourner au Mexique et d’essayer d’y construire ma vie », a déclaré Alejandra à TODAY.com. « J’espère qu’Estela viendra (éventuellement) vivre avec moi pendant un an. Pamela est étudiante à l’Université de Floride et mon mari me rendra visite au Mexique dès qu’il le pourra. »

L’histoire d’Alejandra commence à la fin des années 1990, lorsqu’elle est arrivée aux États-Unis alors qu’elle était adolescente pour demander l’asile, dans l’espoir de laisser derrière elle des conditions de vie dangereuses au Mexique, a-t-elle expliqué dans la série documentaire Netflix de 2019 « Living Undocumented ».

Selon Alejandra, elle a demandé à trois reprises un visa de travail pour vivre aux États-Unis, mais sa demande a été rejetée. Alejandra a donc décidé d’entrer aux États-Unis à la frontière de Laredo, au Texas, en se déclarant faussement citoyenne américaine.

Elle a été arrêtée et renvoyée au Mexique ; cependant, sa deuxième tentative a fonctionné.

Alejandra a déménagé en Floride, où elle a rencontré Temo dans une salle de sport et est tombée amoureuse. Le couple s’est marié en 2001 et dirigeait une entreprise d’installation de revêtements de sol tout en élevant joyeusement leurs filles, jusqu’à ce qu’un contrôle routier en 2013 révèle le statut juridique d’Alejandra.

Estela se souvient de la nuit où un agent d’immigration a frappé à leur porte et où elle a appris le secret de sa mère. «J’avais 4 ans et j’avais peur», a-t-elle déclaré à TODAY Parents. «Ma mère m’a dit : ‘Je n’ai pas autant de chance que toi. Je suis venu aux États-Unis sans papiers.

Alejandra a été placée sous ordre de surveillance et tenu de s’enregistrer auprès de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) tous les deux ans.

Cette procédure a changé lorsque le président Donald Trump a pris ses fonctions en 2016 et a imposé des politiques d’immigration plus strictes. En 2017, le Le Département américain de la Sécurité intérieure a déclaré que « tous ceux qui enfreignent la loi sur l’immigration » seraient sujets à l’arrestation, à la détention ou à l’expulsion du pays.

Alejandra a appris qu’elle allait être expulsée des États-Unis. Son cauchemar est devenu réalité le 3 août 2018.

« J’avais peur de m’endormir la nuit avant son départ parce que je savais qu’à mon réveil, je dirais au revoir à ma mère », a déclaré Estela. « Aucun enfant ne mérite d’être sans ses parents. Ces jours étaient terribles. »

Alejandra s’est rendue dans la péninsule du Yucatan, où elle a trouvé un appartement, payé en partie grâce aux dons de GoFundMe, et a travaillé « ici ou là » pour traduire des documents juridiques en anglais.

La famille s’est encore plus divisée lorsqu’ils ont décidé de faire vivre Estela au Mexique avec sa mère, un plan rendu possible parce qu’Alejandra avait précédemment demandé la double nationalité pour Estela. Pamela est restée en Floride avec Temo.

Lorsque la pandémie de COVID-19 a commencé, Estela est rentrée chez elle pour vivre avec son père et sa sœur en Floride.

Là-bas, Estela a écrit des lettres à des représentants du gouvernement, dont le président Trump, pour demander que sa mère rentre à la maison.

À la suite de la série Netflix, Estela a été invitée à lire cette lettre lors de la Convention nationale démocrate de 2020 lors de la campagne présidentielle du président Joe Biden.

« Je m’appelle Estela, j’ai 11 ans », a-t-elle déclaré dans la lecture télévisée. « Ma mère est ma meilleure amie. Elle est arrivée en Amérique il y a plus de 20 ans alors qu’elle était adolescente, sans papiers, à la recherche d’une vie meilleure. Elle a épousé mon père, qui a servi notre pays en tant que Marine en Amérique du Sud, en Afrique et en Irak. Ma mère travaillé dur et payé des impôts… maintenant ma mère est partie. »

Estela a déclaré à TODAY.com qu’elle souhaitait que sa lettre soit lue au monde. « Honnêtement, je n’avais pas peur. Je savais que je devais attirer l’attention sur ce problème.

L’année dernière, avec l’aide du député de Floride Darren Soto, Estela et Alejandra écrit des lettres au président Biden pour lui demander de réunir leur famille.

« Cher président Biden, j’espère que vous vous souvenez de moi. Je m’appelle Estela Juarez… Je pense que vous aimeriez ma mère », a-t-elle écrit. « Je sais qu’elle est venue aux États-Unis illégalement, ce qui était une erreur, mais elle était adolescente et toute seule lorsqu’elle a vu un crime et a dû s’enfuir pour se sauver. Elle est courageuse et forte. »

Estela a ajouté : « Maintenant, une autre période de vacances est passée. C’est devenu la partie la plus triste de l’année. Ma mère (a toujours eu l’habitude) d’écouter de la musique et de chanter quand elle cuisinait pour les vacances. Maintenant, quand je passe devant notre cuisine, ça est calme. Il n’y a aucune odeur de sa soupe aux légumes qui remplit la maison, me donnant faim.

Ensemble maintenant, bien que temporairement, la famille savoure les promenades quotidiennes et cuisine les flautas de poulet préférées d’Estela. Alejandra attend l’arrivée de son permis de travail, mais en raison d’un retard dans les demandes, elle ne peut pas trouver d’emploi.

Alejandra dit que les journées s’éternisent en attendant qu’Estela revienne de l’école.

« Je suis reconnaissante envers le président Biden mais j’ai besoin d’une solution permanente pour guérir », déclare Alejandra. « Je ne veux pas vivre de cette façon pour le reste de ma vie. »

Le représentant Soto a réintroduit un projet de loi appelé «Loi sur la protection des conjoints patriotes» en l’honneur d’Alejandra et d’autres conjoints de militaires, pour faciliter le séjour des conjoints sans papiers des militaires et des anciens combattants dans le pays.

Alejandra dit qu’elle ne regrette pas ses décisions.

« J’ai offert à mes enfants le meilleur cadeau que je pouvais leur offrir », dit-elle. « Je veux qu’ils fassent quelque chose d’eux-mêmes comme je ne le pourrais pas. »

Alejandra dit qu’elle demande souvent à Estela pourquoi elle continue d’écrire. « Elle a encore de l’espoir (pour notre famille) », dit la maman. « Estela est une personne très positive, Dieu merci. »

Le deuxième livre d’Estela, qu’elle est en train d’écrire, s’adresse aux jeunes adultes et approfondit son expérience de fille d’immigré sans papiers.

« J’aime voir (mon écriture) comme quelque chose de beau qui sort d’une triste situation », dit Estela. « C’est mon projet à partager avec le monde. »

