Cette actrice populaire des années 2000 voulait rejoindre l’armée, a lutté contre la dépression après la mort de ses parents et de son nouveau-né.

Cette actrice a subi des revers majeurs dans sa vie, mais son attitude inébranlable l’a aidée à rebondir en toute gloire.

Bollywood, l’industrie cinématographique fait rêver beaucoup de gens. Plusieurs acteurs talentueux et en herbe luttent pendant des années pour obtenir cette « chance ». Mais nous avons aussi des talents qui rêvaient de réaliser autre chose. Et même s’ils se sont lancés dans le cinéma, leur lutte s’est poursuivie après être devenus célèbres.

Aujourd’hui, nous allons mettre en lumière la vie d’une actrice qui a acquis de la renommée, du succès et de l’argent, mais sa vie personnelle a subi de gros revers. Mais sa forte détermination tout au long de son parcours semé d’embûches est louable. Nous parlons de Celina Jaitly.

Antécédents familiaux de Celina Jaitly

Née le 24 novembre 1981, Celina est née dans une famille punjabi à Shimla, Himachal Pradesh. Le père de Celina s’appelait VK Jaitly et il a servi l’armée indienne en tant que colonel. Le nom de sa mère était Meeta et elle était médecin dans l’armée. Celina a un frère cadet, Vikrant, et il protège la nation avec l’armée indienne. Celina a étudié dans les meilleurs établissements d’enseignement, elle souhaitait rejoindre l’armée et servir la nation, tout comme ses parents.

La vie de Celina Jaitly après l’obtention de son diplôme

Après avoir obtenu son diplôme universitaire, Celina a travaillé comme responsable marketing dans une entreprise de téléphonie mobile à Calcutta. Celina a participé à Femina Miss India et elle est devenue la gagnante de Femina Miss India 2001. Après cela, Celina a même participé au concours de Miss Univers et est devenue quatrième finaliste. Après cela, Celina a commencé sa carrière dans le mannequin et a même joué dans quelques vidéoclips avec Jazzy B et Bombay Vikings.

La grande pause de Celina Jaitly à Bollywood et sa carrière

L’acteur-réalisateur-producteur Feroz Khan découvre Celina et la lance aux côtés de son fils Fardeen dans le thriller d’action Janasheen (2003). Même si le film n’a pas bien marché au box-office, Celina a été remarquée par les cinéastes. Après cela, Celina a tourné Sunny Deol, avec Khel (2003) et Silsiilay (2005), et les deux ont été des désastres commerciaux.

Celina a obtenu son premier grand succès en 2005, avec le populaire rire-émeute No Entry. Dans ce film, Celina était en face de la co-star de Janasheen, Fardeen. Le film est devenu le film le plus rentable de l’année. Après le succès de No Entry, Celina pensait qu’elle obtiendrait des rôles plus grands et meilleurs. Mais Celina a été choisie pour être l’une des actrices de films d’ensemble tels que Zinda, Tom Dick Aur Harry, Jawaani Deewani et Apna Sapna Money Money (tous sortis en 2006). Celina a même joué un rôle dans Golmaal Again (2008).

Celina Jaitly a quitté le cinéma pour se marier ?

Alors que Celina était occupée à faire des camées, elle a rencontré l’homme d’affaires autrichien Peter Hagg. Les deux hommes se sont mariés en 2011. Après le mariage, Celina a presque arrêté le cinéma et s’est installée à Dubaï avec Peter. Le couple a eu la chance d’avoir des jumeaux, Vinston et Viraj en mars 2012.

Tragédies personnelles qui ont affecté Celina Jaitly

En 2017, Celina est de nouveau tombée enceinte de jumeaux et elle en était très heureuse. Mais elle a subi un grand choc après le décès de son père en 2017. Lorsque Celina a reçu cette nouvelle, elle était dans son troisième trimestre et elle est partie en Inde pour assister aux derniers rites de son père.

Quelques mois après le décès de son père, Celina a donné naissance à un autre jumeau. L’un de ses nouveau-nés est né avec des problèmes cardiaques et il a été gardé en couveuse pendant trois mois. Malheureusement, le médecin n’a pas pu sauver l’enfant. Celina a même perdu sa mère en 2018 à cause d’un cancer. Ces pertes ont affecté Celina et elle a lutté contre une grave dépression pendant cinq ans.

Celina Jaitly a rebondi pour sa famille

Pour sa famille et ses enfants, Celina a décidé de passer à autre chose dans sa vie. Après être sortie victorieuse de la dépression, Celina a fait son grand retour à l’écran car c’était le dernier souhait de sa mère. Celina a été vue pour la dernière fois dans le court métrage Season Greetings de ZEE5 (2021). Un voyage remarquable, n’est-ce pas ?