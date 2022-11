Cette actrice gagne 9 100 $ par mois en organisant les placards des autres

Fin 2017, Vanessa Garcia vivait à San Diego, occupait trois emplois et avait du mal à payer ses factures.

En tant qu’actrice, elle a auditionné quotidiennement pour des émissions de télévision et des publicités. Elle a travaillé six heures supplémentaires par jour en tant qu’assistante personnelle. Et alors qu’elle espérait prendre du travail supplémentaire en construisant des meubles et en organisant les placards des gens via une plateforme indépendante TaskRabbit, sa disponibilité limitée signifiait que pratiquement personne ne l’a embauchée.

Sur le point d’être expulsée, Garcia est entrée en “mode survie”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

Son besoin urgent d’argent a forcé Garcia à investir plus de temps sur TaskRabbit, et des résultats lucratifs ont suivi. Elle a augmenté ses heures et ses prix, l’aidant à trouver et à assumer des emplois d’organisation payant jusqu’à 1 200 $ chacun.

Aujourd’hui, ces emplois sont la principale source d’emploi de Garcia, représentant 65 200 $ de son revenu de 2021, selon des documents examinés par CNBC Make It. Ces fonds lui ont permis de quitter son emploi d’assistante et de déménager à Los Angeles en 2019 pour poursuivre d’autres rôles d’actrice, ce qui lui a rapporté 10 000 à 20 000 dollars supplémentaires par an, dit-elle.

“Maintenant, non seulement je peux changer et contrôler mon emploi du temps, mais je peux également contrôler combien je veux gagner”, déclare Garcia, 29 ans. “Au lieu de devoir travailler six heures [per day]maintenant je n’ai plus qu’à en travailler trois pour atteindre mon quota de revenu personnel.”

Mais cela dépend du travail et du jour. Certains mois sont meilleurs que d’autres, en raison de la nature indépendante de son travail : en juillet de cette année, elle a connu son meilleur mois à ce jour, gagnant 9 165 $.

Voici comment elle a bâti son entreprise d’organisation de placards et comment elle gère des finances qui fluctuent chaque mois :